¡Renunciar en buenos términos es posible!

A pesar de que para muchos renunciar al trabajo que tienen en este momento es uno de sus mayores propósitos de este 2017, porque ya no se sienten cómodo con lo que realizan o por problemas con sus colegas y jefes, otros más darán este paso con mucha nostalgia por dejar a personas que han marcado su trayectoria profesional o simplemente por dejar al que por años fue su segundo hogar. En ambos casos, la renuncia supone un proceso de muchos retos. Por eso, le damos una serie de consejos:1. Como fiel protector de sus derechos, manténgase a la espera de cualquier bonificación que su empleador tenga pendiente de otorgarle antes de irse.2. El contrato es fundamental. Antes de retirarse de la empresa, revise todas las cláusulas del contrato que firmó con su actual empresa, asegurándose que no haya ningún punto que vaya a afectar su desempeño en otra institución posteriormente.3. ¡Momento de escribir la tan temida carta de renuncia! Sobre todo si ha pasado muchos años de su vida al servicio de esa empresa, tómese el tiempo de redactar la carta de renuncia y si es necesario haga algunos borradores antes de decidirse por la definitiva. Recuerde que en esta no debe falta un apartado en donde agradezca a su empleador por la oportunidad, la enseñanza y la experiencia.4. Piense en el tiempo anticipado de renuncia. Anunciar la renuncia en medio de un proyecto o de un día para otro no es la mejor opción. Avísele a su jefe, al menos dos semanas antes, que dejará su cargo y la empresa. Este detalle que parece insignificante pesa mucho al momento de renunciar y marcará las referencias de sus empleadores.5. Aunque lo que más desee es irse, lo aconsejable es que colabore con el proceso de transición. Manténgase firme en su decisión y no baje la guardia incluso en su nivel de productividad. Hasta el último día en la empresa brille por su eficiencia.6. No se arriesgue a romper las relaciones con sus referencias. A pesar de que las relaciones con sus jefes se tornen tensas al darles la noticia de la renuncia, trabaje por fortalecerlas para lograr que ellos hablen bien de usted y sean puentes que lo conecten que mejores oportunidades.