¡“Respeta”! Es la lección que una periodista dio a los hombres acosadores en Rusia 2018

De distintas maneras reaccionan las periodistas quienes son agredidas física o verbalmente mientras realizan su trabajo frente a cámara. El Mundial Rusia 2018 parece ser la oportunidad para muchos acosadores, que sin motivo alguno, atentan contra la imagen de las reporteras.

La periodista brasileña Julia Guimarães, del programa de televisión Globo Esporte, fue víctima de un fan que intentó besarla, sin su consentimiento, antes de dar inicio el partido entre Japón y Senegal. La sorpresa para el acosador fue la reacción de Julia, quien se aparta de él rápidamente y le advierte: “No lo hagas. No trates nunca de hacer eso a una mujer, ¡respeta!”. El acosador se retira diciendo “disculpa, disculpa”, y ella continuó con su labor.

“En Brasil jamás me había ocurrido algo así, pero sé que tuve suerte porque hay colegas que ya lo pasaron. Esto me hace sentir muy mal, me siento indefensa y vulnerable. Me gustaría saber por qué una persona se siente con derecho a hacerme eso”, escribió Julia Guimarães en su redes sociales.

El video ha sido compartido por seguidores y diferentes medios en internet.