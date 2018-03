Revista Ella brillará en su pasarela de aniversario

Lee también

Este será el evento del año, “Dress to Shine”, en el que revista Ella brillará con todo su esplendor. Se esperan muchas sorpresas en este festejo de lujo que se llevará a cabo el próximo 28 de febrero en el Crowne Plaza.Para celebrar estas tres décadas de trayectoria, revista Ella tendrá una pasarela de moda en la que participará talento en el diseño nacional e internacional. El show ofrecerá varios momentos que representan la evolución de la moda en estos 30 años.“Dress to Shine” arrancará con “Flashy de los ochenta”, una década que será representada por Andrea Ayala, Sara Hernández y diseñadores emergentes de la Universidad Dr. José Matías Delgado.Los noventa es otra década que heredó varias tendencias en moda y belleza. La apuesta en pasarela será: “Casual y chic de los noventa”, a cargo de Simán.A inicios del siglo XXI la moda dio un giro en su evolución con una mezcla de tendencias y looks que se verán representados en: “Fusión del 2000”, el tercer momento de la pasarela que estará a cargo de Mango, Forever 21, Multiplaza y Express.“Más allá del 2000” se denominará la última etapa del desfile que contará con la participación del guatemalteco Saúl Méndez, que con su talento cerrará la pasarela con broche de oro.Otro de los momentos importantes de esta gala será la premiación de tres mujeres que están impactando por su destacada labor y que fueron seleccionadas de un grupo de 30 salvadoreñas que trabajan con gran intensidad desde diversos ámbitos de la sociedad. Más adelante se darán a conocer detalles de esta importante celebración.Referente de la moda salvadoreñaRevista Ella fue la primera publicación con contenido especializado para la mujer salvadoreña que surgió hace 30 años. El primer número sale el 26 de febrero de 1987, como un suplemento femenino de carácter mensual de solo 20 páginas y que fue parte de la edición en periódico de LA PRENSA GRAFICA. Revista Ella nace con el objetivo de informar a la mujer sobre temas útiles para desenvolverse en los diversos campos y a la vez enterarla de lo último en modas, belleza y otros aspectos importantes para su desarrollo personal y profesional.En estos 30 años de trayectoria, Ella ha experimentado una importante evolución, el cambio más significativo fue en 2001, cuando se transformó de suplemento impreso en papel periódico a revista impresa en papel couché, con un look más elegante y vanguardista. A partir de allí su evolución no ha cesado, experimentado varias transformaciones que incluyen rediseños y su incursión en las nuevas plataformas multimedia. Desde 2008 Ella cuenta con su sitio web: www.laprensagrafica.com/ella y está en constante movimiento en sus redes sociales desde Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram, para llegar a nuevos públicos con gustos más diversos.