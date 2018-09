Ronan Farrow y el fin de la diplomacia

Ronan Farrow solo tiene 30 años pero ya ha estudiado Derecho y ha trabajado durante varios años en las Naciones Unidas y el Departamento de Estado norteamericano. En su primer libro, "War on Peace: The End of Diplomacy and the Decline of American Influence" (Guerra contra la paz: el final de la diplomacia y el declive de la influencia estadounidense), Farrow explica el hundimiento de la política exterior estadounidense. "Nadie más había hablado sobre ello y por eso tenía la sensación de tener que ser yo quien diera la voz de alarma", dice Farrow.

