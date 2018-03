Saúl E. Méndez, un invitado exclusivo en la gala "Dress to shine"

¿Cuál es su sello personal a la hora de crear sus diseños?



¿En qué se inspiró para crear la colección de la pasarela presentada el pasado martes?

¿Qué materiales y texturas destacaron en los diseños?

¿Para qué estilo de persona recomienda estas prendas?

¿Cómo se siente por haber sido el encargado del espectacular cierre?

La búsqueda del equilibrio entre innovación y substancia, así como un marcado eclecticismo en donde se nota la mezcla entre inspiración global y sabor local.Siendo la primera vez que presentamos en El Salvador, era muy importante para nosotros traer una colección que fuera muy representativa del estilo Saúl. Es por eso que quisimos reinterpretar algunas de nuestras piezas más icónicas y adaptarlas al estilo de vida del hombre de hoy, logrando una combinación entre lo formal, lo casual y sport.Todas las prendas fueron elaboradas con materiales de primera calidad. Casimires y algodones se mezclaron con texturas más rígidas, como el jeans o el cuero, generando volúmenes y movimientos al caminar. Los accesorios le aportaron estilo y dinamismo a la colección.Saúl es un marca para el hombre cosmopolita: un hombre activo al que le gusta verse y sentirse bien; un hombre relajado cuyo estilo de vida se ve fuertemente influenciado por un “saber vivir bien” en armonía con su entorno.Nos tomó por sorpresa la invitación, pero estamos muy agradecidos y es un honor poder cerrar este evento tan importante para la sociedad salvadoreña. Es la primera vez que presentamos en El Salvador, así que estamos contentos por el desfile.Este es un breve recuento de los diseños presentados en la pasarela de cierre "Más allá de los 2000", de la gala "Dress to shine" con la cual se festejó el 30 aniversario de revista Ella.Toque formal. El look formal no pudo faltar durante el desfile de la marca guatemalteca. Gabardina en color gris, a juego con pantalón negro en corte slimfit y corbata juvenil.Casual look. El juego de texturas y patrones fue un detalle destacable durante la propuesta de Saúl Méndez. Looks aptos para el hombre cosmopolita.Binomio perfecto. La mezcla clásica entre el color negro y blanco siempre es una apuesta segura en el atuendo masculino.Cierre de lujo. Tal como se había anticipado, Saúl Méndez puso el cierre de oro al evento con sus distintas propuestas de moda masculina.