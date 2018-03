Se necesitarán 70 años para cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres

Lee también

Si las situaciones actuales no cambiaran, se necesitarían 70 años para cerrar esa brecha salarial entre hombres y mujeres. Según el resumen ejecutivo presentado por la OIT, las mujeres ganan el 77% de lo que ganan los hombres (incluyéndose dentro de ese porcentaje la remuneración honoraria que se refiere a que las mujeres trabajen menos horas que los nombres). De igual forma, las mujeres siguen enfrentando situaciones de desigualdad por ser simplemente mujeres y que significan el 10% o más en los países para los que se tienen datos registrados.La disparidad económica de los salarios no puede explicarse solamente en términos de diferencia de edad o educación, también se vinculan con la infravaloración que sufre el trabajo hecho por las mujeres y con las calificaciones que se requieren en los sectores u ocupaciones dominados por mujeres, con la práctica de discriminación y la necesidad de que las mujeres interrumpan su carrera laboral para asumir responsabilidades de cuidado extra como la maternidad.El resumen señala que si bien es cierto que hay progresos en este contexto, las mejoras son mínimas y si prevalece la situación actual se necesitan más de 70 años para anular la desigualdad salarial por tratarse solamente de mujeres.Para sanar la situación, el resumen exhorta a generar políticas encaminadas a hacer frente a las desigualdades de género en el mundo laboral y no tanto en la mejora del nivel de vida. De hecho, el resumen señala que la brecha salarial entre hombres y mujeres no se relaciona con el nivel de desarrollo de un país, dado que países desarrollados siguen apareciendo entre los que tienen una mayor desigualdad salarial.Resumen completo en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_457094.pdf