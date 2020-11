"Si no nos tomamos la salud mental en serio, en un par de años, vamos a ver repercusiones bien grandes en la salud pública"

En 2016, Laura fue diagnosticada con fibromialgia, una enfermedad crónica que le causa dolor en el cuerpo, fatiga, trastornos del sueño, mareos, vértigos y taquicardia. Junto a ese padecimiento llegó un trastorno depresivo, y Laura intentó suicidarse dos veces. El dolor físico y el dolor emocional le resultaban agobiantes, insoportables. Un día, recuerda, se estaba bañando y no podía dejar de llorar porque se sentía miserable. En ese momento, pensó que no quería que nadie más sintiera, al menos no solo, lo mismo que ella. Y tomó la decisión, cuenta, de apoyar a otras personas que estuvieran pasando por la misma situación.

Ahora, Laura Arévalo es fundadora y directora de Continúa, una fundación que trabaja en programas de salud mental. Ella, que es economista, ha reunido a un grupo de expertos para brindar apoyo a las personas que, por sus propios medios, no pueden pagar un tratamiento con un psicólogo o un psiquiatra.

Laura cuenta en esta entrevista cómo ha sido el trabajo de migrar los servicios de Continúa a la modalidad virtual. Era necesario adaptarse a los cambios que vinieron con la Covid-19, dice, porque es en este momento cuando se vuelve más importante llevar atención psicológica. Explica, además, por qué le preocupa que, en tiempos de emergencia, no se esté prestando la atención necesaria a la salud mental de los salvadoreños.

