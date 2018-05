¡Sí, traigo los huaraches, porque estoy orgullosa de lo que soy!: la respuesta de miss Guerrero ante ataques de discriminación por sus orígenes humildes

“Todas se ven muy guapas, pero a la de Guerrero se le notan los huaraches”, este fue uno de los comentarios realizados por usuarios en Twitter, atacando y discriminando a Valero por su estado socioeconómico y actual trabajo.

Lupita Valero, como es conocida de cariño, es hija de comerciantes mexicanos del estado de Guerrero. Desde muy corta edad ha trabajado junto con sus padres, y para poder pagar sus estudios universitarios tuvo que salir de casa y buscar un trabajo mejor remunerado. Actualmente trabaja como mesera en un restaurante, es participante de tan prestigioso concurso de belleza y está por titularse como ingeniera textil y diseñadora de modas.

Para poder defenderse, uno de los jueces de “Mexicana Universal” le realizó una pregunta en vivo: “Mi querida representante de Guerrero, la pregunta va para ti, pero se la voy a dedicar a un pobrecito mequetrefe del que tuve la mala suerte de leer un comentario que me indignó bastante y sé que la vas a responder perfectamente para esa clase de gentuza. Tú trabajas de mesera para sostener tus estudios, pero quiero saber si has sentido discriminación por tener este oficio”, a lo que ella respondió: “Sí, me han humillado, me han dicho malas palabras, se han creído superiores a mí por ofrecer un servicio, pero por este oficio pude pagar mi carrera universitaria”.

