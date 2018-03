Smartphones divertidos y ultra chic

Lee también

Es claro que andar con una funda original es uno de los propósitos de todos los usuarios de smartphones, pues no solamente se trata de algo estético, esto tiene que ver más con la protección que estos accesorios le dan al teléfono.De no contar con un protector, tu teléfono se expone a sufrir ralladuras en su pantalla o quedar inservible con un golpe. Por eso, invertir en un protector debe ser lo primero que debes hacer luego de adquirir un modelo de celular.Si eres de los que gusta andar con accesorios originales y/o divertidos. La siguiente propuesta de "case" es para ti.Para ellas, este case de Moschino en forma de jacket es ultra original. No solamente dará protección a tu teléfono, sino que también trae su cadena para que puedas llevarlo como una cartera.Si además del celular tienes el vicio del cigarrillo, esta carcasa te encantará. Solamente recuerda: "Fumar es dañino para tu salud".¿Desinfectante para el piso? ¡No! se trata de una funda para iPhone 6 muy divertida que simula un bote de desinfectante. Recuerda: ¡nada es lo que parece!Esta carcasa les encantará a los chicos que tienen cierta fascinación por las bebidas en lata (ya nos imaginamos cuál, de preferencia). ¿Te gustaría incluirla en tu próxima compra?Sin duda, este diseño es ultra original y de lejos engañaría a cualquiera. Simulando un blíster de pastillas, Moschino presenta este case para iPhone6 muy original y ¿saludable?