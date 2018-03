Sobrecalificado y sin empleo: consejos para obtener trabajo

Lee también

No solo porque el mercado laboral es implacable, sino porque algunos trabajadores experimentados quieren más tiempo para ellos y sus familias. Bajar un escalón (o dos) en el organigrama es posible cuando se tienen muchas credenciales, te decimos cómo con los siguientes consejos.1. Enfócate en cómo puedes ayudar a la empresa:A muchos trabajadores experimentados les resulta difícil no hablar de sus logros pasados, pero es más importante hablar sobre el trabajo a realizar y lo que puedes aportar.2. Recorta tu currículum:Los coachs debaten la sabiduría de quitar fechas, grados y empleos anteriores para que te veas más junior que senior. La mayoría de los entrevistadores notarán esa táctica, pero tiene sentido editar el CV para restarle importancia a tu experiencia empresarial.3. Aclara perfectamente tus ideas:Analiza tus razones para dar un paso atrás en tu carrera, de esa forma no te sentirás frustrado si no consigues el trabajo.4. Haz un compromiso de 18 meses:Los empleadores temen que los trabajadores experimentados abandonen el barco tan pronto como encuentran un trabajo mejor. Promete quedarte por lo menos un año y medio.5. Cuenta una historia creíble:Si estás tomando un trabajo de nivel inferior para apoyar una pasión artística o un pasatiempo, sé honesto al respecto, expresa tu interés en el puesto y el compromiso de trabajar duro.6. Preparar una buena carta de presentación:Al presentar el CV es recomendable adjuntar una carta de presentación. En ella se debe especificar por qué te interesa trabajar en la empresa y qué puedes aportar. Describir las habilidades y rasgos de personalidad que más conecten con los requerimientos del puesto, así como recalcar la motivación para trabajar en la compañía.