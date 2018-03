Sombrerera de Lady Gaga la más buscada por los famosos

LADY GAGA / JOANNE NEW ALBUM OCT 21 Una publicación compartida de xoxo, Joanne (@ladygaga) el 15 de Sep de 2016 a la(s) 11:56 PDT

La mexicana Gladys Tamez, diseñadora de sombreros, muestra uno de sus coloridos diseños que por catálogo eligen celebridades de Hollywood y sus admiradores.

Lee también

"Para mí es un orgullo que Lady Gaga usara mi sombrero y verlo así de icónico en su más reciente álbum Joanne", dijo a Efe en Los Ángeles (EE.UU.), donde está localizada su empresa "Gladys Tamez Millinery".La intérprete de éxitos como "Just Dance" y "Poker Face" aparece en la portada del que es su quinto álbum de estudio con un sombrero de felpa (fieltro) de ala ancha y color rosa firmado por esta mexicana radicada en Estados Unidos desde hace 15 años.Según cuenta en su entrevista con Efe, se inspiró en un sombrero blanco que usó la modelo nicaragüense Bianca Jagger cuando en 1971 se casó en Francia con el vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger."Todo esto es hecho a mano, en mi estudio no hay un molde, todo es a mano y Lady Gaga, pues, lo que más le interesó ver son esas formas esculturales, inmediatamente le llamó la atención este sombrero", reveló la diseñadora.Originaria del estado mexicano de Tamaulipas, Tamez estudió diseño de modas y arte en universidades de México e Italia. Cuando emigró a Estados Unidos pensaba trabajar en diseño de ropa.Pero en 2009 visitó junto a su prometido una fábrica de sombreros en Vitoria (España) y cautivada por "la magia" del diseño y la producción a su regreso a Los Ángeles contactó a Louise King y Lilia Marines, diseñadoras de sombreros.Ellas la aceptaron en su taller como aprendiz, "porque no hay escuelas" para ser sombrerera, aclaró."De ahí monté mi estudio y surgió Johnny Depp, quien fue uno de mis primeros clientes celebridades", recordó Tamez acerca de los primeros sombreros encargados en 2012 por las diseñadoras de vestuario del actor de "Piratas del Caribe", entre otros filmes."Así fue como me di a conocer y a él le preguntaban de quién era ese sombrero que llevaba y él dijo mi nombre (en público) y entonces de ahí empezó todo", indicó.Depp posee varios "Tamez" de colores distintos y cintas intercambiables.Otros clientes de la diseñadora son los admiradores de los famosos que contactan el taller por internet desde Europa, Asia, Latinoamérica y Estados Unidos para ordenar sombreros similares a los de sus ídolos.Los artistas acuden a la tienda de Tamez, localizada en el centro de Los Ángeles, para elegir creaciones en la sala de muestras con las que luego aparecen tocados en imágenes de revistas y televisión.Entre los famosos de quienes Tamez conoce la medida de sus cráneos está la cantante Beyoncé, quien ordena coloridos sombreros de paja para la playa.La modelo Kim Kardashian y su séquito de amigas le encargan piezas para lucir con ropa elegante y la actriz Jennifer López elige sombreros de colores para protegerse del sol."Yo creo que (los artistas) están acostumbrados a ver las mejores cosas en el mundo, a buscar la calidad, a buscar algo que les vaya bien, algo que se sientan cómodos, algo que esté a la moda", indicó Tamez.La diseñadora declaró sentirse "muy orgullosa" de que las estrellas de espectáculos busquen sus sombreros."Es un trabajo que aprecio mucho, es una tradición que quiero revivir, porque está un poco olvidada", afirmó la diseñadora mexicana, quien confecciona sus modelos en una amplia gama de materiales, como paja, felpa y pieles.La sombrerera mexicana también acude a las mansiones de personalidades del entretenimiento a tomarles medidas de la cabeza y acordar diseños.Tamez explicó que los sombreros de "tiendas son hechos en máquinas, (en que) salen como 20 sombreros en una máquina que hace varios".Y la diferencia del diseño al gusto y medida es que "estos son uno por uno, en los que estamos moldeando una escultura para tu cabeza", describió.El diseño más reciente que Tamez ha hecho para un famoso es un sombrero "Pashuco" asimétrico, alto de corona, bajo de atrás y con una pluma al costado que luce el actor mexicano Demián Bichirr en la obra teatral "Zoot Suit", en cartelera en el "Mark Taper Forum" de Los Ángeles.