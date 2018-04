Suegra tóxica o madre sobreprotectora, ¿de qué lado estás tú?

Gracias al incidente ocurrido con la reina Sofía y la reina Letizia en la misa Domingo de Resurrección en la Catedral de Mallorca, en España, se han desatado varios memes y comentarios acerca de la situación. Analicemos, entonces, cuáles son las características de una suegra tóxica o de una madre sobreprotectora y cómo lidiar con la situación.

Cinco características de una suegra tóxica:

1. Quieren competir y marcar territorio con el hijo ante la nuera, para delimitar tiempos y espacios, que el hijo festeja y no limita. Creen que su hijo les pertenece.

2. Opinan sobre las decisiones que la nuera ha tomado con respecto a diferentes cosas, desde lo que hay en la refrigeradora hasta la forma que se lleva la relación con su hijo o nietos. Te desautoriza frente a ellos.

3. Los hijos nunca tienen la culpa. Se niegan a decir que sus hijos han faltado a una conducta o que están actuando de mala forma.

4. Siempre critica o habla a espaldas de la nuera, nada de lo que ella hace le parece bien.

5. Siempre están monitoreando lo que hace su hijo y nuera, y las decisiones que se toman en este nuevo hogar.

Cinco características de una madre sobreprotectora:

1. Evitan a sus hijos cualquier situación desagradable, difícil o resuelven por ellos sus problemas.

2. Limitan o impiden que sus hijos exploren el mundo por sí mismos, privándoles de que aprendan de diferentes situaciones o impidiéndoles que se relacionen con niños de su edad.

3. Responden inmediatamente a sus demandas sin poner límite.

4. Suelen hacer todo por sus hijos aunque ellos estén en la capacidad de hacerlo solos.

5. Utilizan el miedo para tener al niño bajo su control y se sienten culpables cuando ellos no pueden resolverle algo al niño.

Según los psicólogos, en el caso de una suegra tóxica, el primer paso lo debe dar el hijo, pues aunque el lazo con su madre no debe ser roto, no tiene que permitir que su progenitora se entrometa en las decisiones que tome en su hogar; su esposa debe ser siempre a quien apoya. Un punto importante es que los hijos no hablen con su madre de los problemas que se dan en casa, no es bueno involucrar ni a familiares ni amigos en los problemas de una pareja. Y para la nuera, ella debe de manera diplomática y directa marcar su territorio si quiere que en su hogar reine la armonía.

En el caso de una madre sobreprotectora, los progenitoras deben darle a sus hijos su espacio de crecer y de experimentar por sí solos el mundo; si cometen un error o se equivocan es parte del aprendizaje. En la vida los padres no siempre estarán presentes y hay que dejar que los niños vuelen, se equivoquen y que con esto que aprendan y vuelvan a levantar el vuelo.