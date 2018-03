Te revelamos el secreto mejor guardado para evitar el frizz post planchado

Siete días sin frizz

Imagínate que has pasado horas frente al espejo planchándote tu cabello para lucir súper regia en esa importante entrevista de trabajo o en la anhelada cita con el chico que te trae loca. Pero, a las pocas horas o minutos, tu cabello comienza a elevarse, a esponjarse y por más que tratas ya no puedes controlarlo. ¡Horror!Sin duda esta situación la viven constantemente muchas amantes del cabello ultra liso, pero ¿a qué se debe?Según los expertos existen muchos factores para que el frizz, ese efecto esponjoso y encrespado, se haga presente en cualquier cabello. Entre ellos se encuentran:• La humedad del ambiente• La estática• Maltratar el cabello al secarloPero estos tres factores son solo algunos de los detonantes del frizz, sin embargo, la principal causa de que el cabello se dañe y de paso al "inflado", es la falta de keratina en la hebra.La keratina es la proteína que constituye las capas más externas del cabello y que tienen contacto directo con los factores dañinos, en otras palabras, la keratina es la encargada de proteger al cabello del maltrato y la resequedad. Cuando se carece de ella o se le posee de forma limitada, el cabello está vulnerable a cualquier amenaza y aquí aparece el tan odiado aspecto frizado que destruye los preciados planchados.Con el fin de encontrar una solución para esta recurrente problemática nos encontramos con “TRESemmé Keratin”, una milagrosa línea de productos especializados para eliminar el efecto esponajado hasta por ¡una semana, sin ir al salón!Esta innovadora colección, parte de la marca especializada en cuidado capilar TRESemmé, cuenta con fórmulas de alto contenido de keratina, está integrada por el champú, que repara la keratina natural del cabello y lo prepara para el tratamiento; el acondicionador, que lo protege de los daños del calor; la crema para peinar, que ayuda a mantener el pelo liso; y la crema de tratamiento, que transforma el cabello encrespado en un cabello liso que dura ¡hasta siete días!Aplicado una vez por semana, el tratamiento “TRESemmé Keratin”, mantiene el pelo liso, como recién salido del salón hasta por siete días. Con esta línea no tienes que preocuparte en caso de mojar tu cabello, puedes lavarlo hasta cuatro veces entre la semana y durante todo ese tiempo lucirás un cabello impecable y con frizz controlado.Haz la prueba y cuéntanos las maravillas de sus resultados utilizando el hashtag #AdiósFrizz.