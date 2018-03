Lee también

El grupo ha estado activo desde 2002, tiempo en el que ha logrado consolidarse como una de las agrupaciones más importantes y constantes en el panorama musical salvadoreño. Con el artista al mando, Dreamlore ha producido tres discos y se prepara para el lanzamiento de cuarto, “Junkie Rock and Roll”. Roberto, hasta hace unos días, trabajaba para una organización no gubernamental.La ausencia más inapelable.Ser feliz. Para algunos este último concepto se basa en cosas materiales; para otros, en cosas espirituales. Creo que es más bien una combinación de ambas.Renunciar a aquellas cosas que, según el sistema, me podrían dar una vida más cómoda, más agradable, como tener una apariencia diferente a la que tengo ahora, que me dificulta conseguir, por ejemplo, un empleo.Chuck Schuldiner, el desgraciadamente ya fallecido fundador de la banda Death. Creo que es un ejemplo inigualable de cómo ser un artista.Cuando creo que la verdad puede lastimar demasiado.Sí, para un artista en un país como El Salvador, tener ingresos constantes es tan importante como el talento. De esa contradicción hablábamos con Julio Rodas (guitarrista de Dreamlore) el otro día en el estudio, del hecho de que los grupos que producimos discos, videos, no generemos dinero… no podés ser artista si detrás no hay una inversión de dinero.Creo que ni lo monetario, con que existiera un medio donde pudiéramos expresarnos sin censura, más allá del internet, sería suficiente.