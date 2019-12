"Tengo una necesidad primaria de crear memoria gráfica"

Renacho Melgar es un dibujante, pintor y muralista, que por hoy, vive a las afueras de La Palma, en Chalatenango. Desde su Estudio Jaguar, rodeado de pinos y silencio, le da vida a sus obras, que van desde la cosmovisión indígena hasta las pandillas. Trabaja entre 12 y 13 horas diarias, si no está pintando, está leyendo o viendo alguna conferencia de su interés. Esta disciplina de crear todos los días no fue fácil, Renacho, a sus 24 años, tuvo que darse cuenta que "no tenía un legado". Fue cuando le diagnosticaron un tumor cancerígeno.