Los recuerdos siempre son gratos. Los olvidamos, pero podemos hacerlos presentes si ocurre una casualidad. Me pasa con algunos de mis escritos. Llegué a la casa de Norman Douglas, en Panamá (de los mejores actores y directores de teatro salido de nuestra tierra, ya en el infinito), y me dio a leer un tríptico sobre una obra de teatro que presentó en El Salvador. Terminado de leer me preguntó que qué me parecía: "Excelente, por original y desenfadado", respondí. "¿Sabés quién lo escribió?" Me preguntó. Respondí "no sé". "Es salvadoreño", me lo dijo con sus ojotes de sorpresa, esa esa característica de su personalidad: "Vos me lo escribiste". Terminó regalándome el tríptico. Pero como ha ocurrido con miles de papeles míos, desapareció.

Leer opinión completa en: Tocar el cielo