Top 5 de aceites esenciales para la belleza

5. Aceite esencial de geranio

4. Aceite esencial de caléndula

3. Aceite esencial de manzanilla



2. Aceite esencial de rosa de mosqueta

1. Aceite esencial de lavanda

Lee también

La tendencia de usar aceites esenciales para la piel y el cabello va en incremento. Sin embargo, el uso de estos para mejorar el aspecto de la piel, el cabello e incluso las uñas, es muy antiguo. A continuación te mostramos el top de los aceites esenciales utilizados para realzar la belleza.Este aceite es muy recomendado para quienes tienen piel grasa, pues regula la producción de sebo. Además, tiene propiedades regeneradoras, por lo que puede utilizarse para tratar las arrugas que empiezan a salir; también combate la celulitis. Antes de utilizarlo debes diluirlo con aceite de rosa de mosqueta.El aceite de caléndula es considerado el aceite de las embarazadas, pues ayuda a reducir la marca de las estrías y evita la irritación de los pezones cuando se amamanta. Además, es un perfecto antiinflamatorio que mejora el aspecto de la piel.El aceite esencial de manzanilla no necesita ser diluido con otro aceite, pues no hay riesgo de irritación de la piel, aunque siempre es bueno probar en una zona concreta antes de usarlo. Este tiene propiedades antiinflamatorias y se recomienda su uso en caso de dermatitis o de erupciones cutáneas.Este aceite regenera la piel y su uso es recomendado para el tratamiento de las estrías, quemaduras, manchas, cicatrices y envejecimiento prematuro, gracias a que estimula la producción de elastina y colágeno.Este aceite se lleva la corona en la cosmética por ser polivalente (valioso en diferentes situaciones) y no es necesario mezclarlo con otro para usarlo en la piel. La lavanda regenera la piel y su uso es ideal para la dermis con marcas de acné, heridas, quemaduras o arrugas.