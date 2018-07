 ¿Trabajar desde casa? Descubre 5 trucos para cumplir con tus labores sin disminuir la productividad 

Muchos pueden pensar que trabajar desde la casa es una tarea de lo más sencilla, sin embargo también tiene sus retos. Por eso, para ti que eres una mujer independiente que estás comenzando con tu propio negocio o tienes un freelance estos trucos te ayudarán a alcanzar tus metas desde la comodidad de tu hogar.



1. Acondiciona el espacio. Aunque hacer las labores desde tu cama puede ser una idea tentadora, es mejor que acondiciones un espacio dentro de tu casa que puedas utilizar como oficina, pues trabajar en un mismo lugar a diario te ayudará a concentrarte mejor y ser más productiva.

2. Sigue un horario. Nada de procrastinar, pues sin un jefe que te vigile vas a trabajar a tu ritmo y podrías verte tentada a posponer las cosas, así que mejor establece un horario que debes seguir al pie de la letra. También debes fijar una hora de entrada y de salida con ello podrás dividir las labores profesionales con las del hogar, además estando en casa tu gestionas el tiempo y fijarás desde el comienzo las horas que le dedicarás al trabajo (medio tiempo, jornada completa, o un par de horas).

3. Cámbiate de ropa. Ni se te ocurra trabajar en pijama, así que al despertar báñate y vístete adecuadamente para trabajar, de este modo te sentirás mucho más decidida y con energía para cumplir con las tareas del día.

4. Establece reglas. Si eres mamá definitivamente no podrás evitar que tus hijos te interrumpan de vez en cuando, por eso conviene que establezcas un par de reglas como por ejemplo: no interrumpir a mamá a menos que sea urgente, no tocar la laptop o el celular de mamá sin permiso. Puedes mantenerlos ocupados con su juguete favorito y lograr que haya silencio asignándole una pequeña tarea. También, aprovecha la hora de la siesta para avanzar con tu trabajo, pues podrás concentrarte mejor.





5. Sal de casa. Cuando hayas terminado la jornada de trabajo, es mejor que salgas de casa, visita a una amiga, ve al gimnasio o simplemente sal a caminar, pues si te quedas en casa todo el día tendrás la sensación de no haber descansado lo suficiente y esto afectará tu productividad.