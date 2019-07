Trabajo le abre las puertas a personas con autismo: estas son sus historias

En su último trabajo, Kevin Berrocal fue despedido a la semana de haber empezado. Era en un centro de llamadas y dice que la causa de su separación fue por "problemas de comunicación con las personas". Él tenía 17 años, cuatro antes lo diagnosticaron con autismo.

"Cuando supe que estaba dentro del espectro autista fue muy raro, en mi mente colegial pensaba que iba a tener ayudas y que mi vida iba a ser más fácil. Luego, me di cuenta de que no era así. Ese orgullo se convirtió en vergüenza y yo quería esconderlo. Eso me pasó en mi trabajo pasado, sabía que tenía deficiencias a la hora de hablar y socializar; trabajar con personas enojadas en un teléfono, me hizo pensar que no era capaz de mucho", cuenta Kevin, quien tuvo su primera experiencia laboral al salir de un colegio técnico, hace tres años.

