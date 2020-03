¿Cuál es su rutina para escribir?

Escribo las primeras líneas en mi teléfono, porque siempre las ideas me caen cuando voy de camino a casa. Dejo reposar por días (o semanas) mis líneas, y luego ya me siento con cuaderno en mano a completar todo. No me exijo escribir x cantidad de textos al día, sino que estar segura que lo que escribí es sincero, crudo y mío.

Leer entrevista completa en: "Trato de mantenerme lo más tranquila posible durante la mayor parte del día"