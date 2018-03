Tres trucos infalibles para un secado de uñas rápido

1. Aceite de oliva

2. Secador de cabello

3. Agua fría

Los minutos que siguen al manicure sin duda son eternos y cuesta mucho trabajo estar tan quieta para no echarlo a perder. Esta preocupación la entendemos a la perfección, por eso te traemos tres trucos bastante interesantes para que tus uñas se sequen rápido.Este aceite no solo es uno de los mejores ingredientes para fortalecer las uñas, también es un excelente secador. Luego de aplicar el esmalte de uñas deja que pasen unos minutos y aplica una capa de barniz transparente, después aplica una gota de aceite de oliva, distribúyelo con un pincel y verás lo rápido que se secan.En ciertos salones de belleza hay secadores especiales para uñas, pero ya que no es tan frecuente tener uno en casa, puedes sustituirlo por un secador de cabello. Para secar tus uñas debes ajustar el secador a la temperatura más fría, colocarlo a unos 20 centímetros de distancia de tus uñas y pasarlo un par de veces para poder secarlas.Una opción económica y completamente casera de secarte las uñas es usando agua fría. Para lograr un secado rápido tan solo debes sumergir tus uñas en el agua por un par de minutos y luego déjalas secar al aire.