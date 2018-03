Uber está interesado en Nicaragua

Lee también

La red de transporte privado Uber, de origen estadounidense, está interesada en establecerse en Nicaragua, informó hoy el la principal cúpula empresarial del país centroamericano.Aunque hasta el momento los representantes de Uber no han tomado acciones concretas, "es importante que empresas como estas se vuelvan a ver a Nicaragua", dijo a periodistas el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.Sobre la posibilidad de que los servicios de Uber sean rechazados por los taxistas tradicionales, Aguerri mencionó que "es un tema que debe ser analizado integralmente" y que el objetivo de una eventual apertura en el país no es afectar al sector transporte.Nicaragua cuenta con un parque vehicular de unos 800.000 vehículos, de los cuales cerca de 25.000 son taxis, de acuerdo con las cifras oficiales.Uber está presente en 581 ciudades de más de 70 países del mundo, entre ellos Costa Rica, Guatemala y Panamá, según datos de esta empresa.Los taxistas de estos países vecinos y de Colombia, entre otros, rechazan a Uber porque consideran que los chóferes privados contactados a través de la aplicación móvil hacen competencia desleal porque no son supervisados por las regulaciones locales.