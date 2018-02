Uber y Lyft aumentan congestionamiento de ciudades

Una promesa de las compañías de traslado de pasajeros como Uber y Lyft era que hubiera menos autos en las calles. Pero, al contrario, el congestionamiento en las grandes ciudades va en aumento.

Pero estudios recientes insinúan lo contrario: que estas empresas están persuadiendo a las personas para que no usen autobuses, trenes subterráneos, bicicletas ni caminen, y en vez de eso se suban a un automóvil.

Y en lo que podría ser un nuevo giro, un servicio de Uber de nombre Express Pool ahora es percibido como una competencia directa al transporte público.

Uber y Lyft arguyen que, por ejemplo en Boston, complementan al transporte público al conectar a los pasajeros con centros de transporte como el aeropuerto Logan y South Station.

Pero no han dado a conocer sus propios datos específicos sobre los viajes, dejándoles los estudios a los investigadores externos. Y el impacto de todos esos vehículos está volviéndose más claro, dijo Christo Wilson, profesor de ciencias computacionales en la Universidad del Noreste de Boston, quien ha analizado la práctica de Uber de aumentar el precio durante las horas de mayor tránsito.

“El creciente consenso es que esas compañías de transporte aumentan el congestionamiento”, dijo Wilson.

Un estudio encuestó a 944 usuarios de empresas de traslado durante un periodo de cuatro semanas a finales de 2017 en el área de Boston.

Casi seis de cada 10 indicaron que habrían utilizado el transporte público, caminado o tomado una bicicleta, o simplemente no hubieran hecho el recorrido, si no existieran las aplicaciones de traslado de pasajeros.

El reporte también reveló que muchos de los pasajeros no utilizan el servicio para conectarse con una estación de metro o autobús, sino como una manera de transitar por separado, dijo Alison Felix, una de las autoras del reporte.

“Las compañías de traslado están ahuyentando y no complementando al transporte público”, declaró. Eso no fue lo que el fundador de Uber, Travis Kalanick, insinuó en 2015 cuando dijo: “Visualizamos un mundo en el que ya no haya tráfico en Boston en cinco años”.

Un estudio difundido en diciembre reveló que el gran incremento en el número de taxis y vehículos de traslado contribuye al tránsito lento en el distrito central de Manhattan. Recomendó políticas para evitar un mayor aumento en “el número de vehículos vacíos ocupados únicamente por conductores que aguardan su próxima solicitud de viaje”.

En San Francisco, un estudio difundido en junio reveló que en un día típico entre semana los conductores de compañías de traslado realizan más de 170.000 viajes, unas 12 veces más de lo que viajan los taxis, y que los traslados están concentrados en las partes de mayor densidad de automóviles de la ciudad.