¡Un emprendimiento que invita a viajar!

María Isabel Flores nació en el municipio de La Palma, departamento de Chalatenango. La belleza natural y la riqueza cultural de este lugar, con las que ha convivido toda su vida, la motivaron a empezar a trabajar desde los 18 años en el rubro del turismo, dado el gran potencial de este lugar, ubicado en la zona norte de El Salvador.

“Fui adquiriendo experiencia hasta el punto de decidir estudiar Turismo y especializarme en Turismo Sostenible, y fui conociendo las bondades que este tiene”, expresó Flores.

En febrero de este año, respaldada por toda la experiencia adquirida y con la idea de demostrarle a la población el atractivo de esta zona del país, Isabel decidió aventurarse a emprender su propio negocio, denominado Tour Operadora Ruta Fresca, en honor al nombre de la ruta turística conformada por los municipios de La Palma, San Ignacio y Citalá, que todavía no es muy reconocida a escala nacional.

“Decidí emprender mi propia empresa porque la Ruta Fresca es un destino que tiene muchos atractivos turístico que actualmente no se están aprovechando para poder atraer turistas, pero también, y la razón más importante, es porque quería tener independencia, tanto económica como laboral, ya que no me gusta depender de las ordenes de alguien más y me gusta poner en marcha mis propias ideas”, enfatizó la emprendedora.

La joven deseaba aprovechar la oportunidad de explotar todo el potencial turístico que la zona ya tiene e invitar a turistas, tanto nacionales como internacionales a conocer la Ruta Fresca. La aventura de emprendimiento le presentó diversos retos en sus primeros pasos, y es que en un mercado tan competitivo debía empezar a posicionar su turoperadora. Ante la falta de recursos económicos, Isabel se apoyó en las redes sociales para promocionar sus servicios.

“En el primer tour que realicé como tour operadora solo logré que seis personas lo adquirieran; fue una experiencia un poco decepcionante, pero me permitió buscar nuevas estrategias para promocionar los paquetes que estaba ofreciendo, y poco a poco los clientes han ido aumentando. Ahora ya tengo una cartera de clientes que espero vaya creciendo”, relató.

Servicios de Tour Operadora Ruta Fresca

Tour Operadora Ruta Fresca ofrece diversos paquetes turísticos con los que pretende que las personas tengan una experiencia diferente, rodeados de la naturaleza y sobre todo de un clima frío y agradable.

El primer paquete consiste en disfrutar de los diferentes atractivos que ofrecen los municipios que conforman la ruta, visitando Alpes del Pital (ubicado en el punto más alto del país, a 2,739 msnm), cantón Miramundo, Los Planes, este ultimo donde se cultivan hortalizas y flores; río Sumpul y cantón Río Chiquito, donde se cultivan melocotones y aguacates.

Los turistas también pueden optar por un paquete de un día visitando la Ruta Trinacional de Turismo Sostenible, donde convergen los países Honduras, Guatemala y El Salvador, y destacan los destinos: Ruinas de Copán, Esquipulas, Chiquimula y el Parque Nacional Montecristo.

Tour Operadora Ruta Fresca ofrece, además, paquetes de dos días en los que incluye opciones con hoteles; paquetes empresariales e institucionales, que elabora de manera personalizada, según lo solicitado por cada una; paquetes de eventos sociales, que pueden tomar las familias para compartir en espacios turísticos; y paquetes para hermanos lejanos, que consisten en un tour completo, con todo incluido, para que conozcan la riqueza del país.

La variada oferta de su turoperadora le ha dado a Isabel la posibilidad de ir posicionándola en el mercado turístico.

“Nuestros paquetes son todo incluido, a precios accesibles; de esta forma a nuestros turistas no les toca hacer pagos extras, que al final sale más caro. Los servicios son personalizados y de calidad, ya que todas las personas que colaboran en mi emprendimiento son guías capacitados”, agregó.

Emprender en El Salvador ha sido todo un desafío para Isabel, pero gracias a su esfuerzo y espíritu de lucha ha encontrado apoyo en diversas instituciones. Su proyección principal a corto plazo es tener su propia oficina, en donde pueda ofrecer sus servicios; a mediano plazo, se proyecta contar con dos empleados fijos para incrementar sus ventas; y a largo plazo, expandirse, adquirir dos microbuses y contratar un equipo técnico que se encargue del área de mercadeo.

“Hay que dejar la zona de confort, porque si nunca nos atrevemos, jamás sabremos de lo que realmente somos capaces de hacer, y debemos tener el valor de luchar por construir nuestros propios sueños y ser grandes”, finalizó.

Contacte a Tour Operadora Ruta Fresca

Tour Operadora Ruta Fresca está ubicada en kilómetro 84.5, carretera Troncal del Norte, ciudad La Palma, Chalatenango.

Consulte por paquetes turísticos a los teléfonos: 2305-8278 (oficina) y 7582-5700 (WhatsApp).

Sígala en sus redes sociales (Facebook e Instagram): Tour Operadora Ruta Fresca, y en su página web: www.touroperadorarutafresca.com

