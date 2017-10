“Un eterno viaje para dos”: el evento del año de revista Ella

La conductora del evento fue María Elisa Parker, quien puso a prueba a los asistentes para que ganaran premios gracias a los patrocinadores.

Entre risas, consejos para cuidar el presupuesto de la boda, monólogos y sorteos, cientos de parejas asistieron al evento más esperado de boda, organizado por Grupo LPG y su editorial femenino revista Ella. Fue el hotel Barceló de la ciudad capital la sede para que los asistentes disfrutaran de una tarde inolvidable gracias a los distintos stands de patrocinadores que compartieron información y paquetes promocionales para todos aquellos que están en vísperas de organizar su enlace matrimonial.

“Estoy muy emocionada y agradecida con revista Ella y Amate Travel por este premio tan grande que nos ayudará como pareja para tener una luna de miel inolvidable. La verdad es que el evento de principio a fin estuvo muy lindo. Nos gustó todo”.

Jaqueline González, ganadora de la luna de miel a Costa Rica, gracias a revista Ella y Amate Travel

Durante la pasarela de cierre se apreciaron las diferentes tendencias en vestidos para novias, gracias a Kalas Bridal & Boutique.

“El evento ha estado superbonito. Los concursos, la animación, los regalos, todo ha estado perfecto. Me interesó venir a este evento porque quería conocer las ofertas de los viajes, los zapatos, como toda mujer, y también participar en los concursos que iban a estar realizando”.

Roxanna Melara, asistente al evento “Un Eterno Viaje para Dos”, de revista Ella

Agenda variada

El contenido del evento fue muy variado. Como primer punto de la agenda destacó la participación de la wedding planner María Luisa de Samayoa, de Ámbito Bodas, quien compartió algunos consejos infalibles para optimizar el presupuesto. A medida transcurría la tarde, el público pudo escuchar testimonios de parejas sobre cómo mantener un eterno viaje juntos. Luego, las chicas de Three In The City: María Elisa Parker, Mónica Casamiquela y Luciana Sandoval compartieron sus secretos matrimoniales con el público, que estuvo muy atento a la tertulia. Pero también hubo espacio para las risas, gracias a la participación de ComediaES con su stand up comedy “Los mejores insights en pareja”. Finalmente, las tendencias de moda para enlace civil y religioso, cortejo infantil y luna de miel se pudieron conocer a través de un desfile de modas gracias a Luho, Almacenes Simán, Mimi Boutique, Fox & Damitas Kids, Mine, Sunset, MD, Pierre Cardin, Flert y Kalas Bridal & Boutique.

Los novios conocieron, gracias a Luho, las últimas propuestas para vestuario: el frac resaltó como una apuesta clásica y elegante.

Mónica Casamiquela, Luciana Sandoval y María Elisa Parker compartieron consejos con las parejas, de acuerdo con su experiencia matrimonial.