Un evento exitoso

Carmen Cabrera, marketing manager de Luho.

Gabriela Gálvez, gerente de marca de Agelsa.

Karla Chicas Gerente de marca de Agelsa.

Gaby Huezo, brand manager regional de MAC.

Silvia Martínez, planner senior de PHD división Guatemala.

Lee también

Conoce las opiniones de las participantes a “Link Up, el rol de la mujer en la cuarta revolución industrial”.“Fue una charla bastante importante, creo que realmente para cualquier tipo de empresa el monitoreo de redes sociales es algo indispensable, creo que va más allá de vender un producto, más bien de cómo venderlo, de cómo hacerlo y sobre todo de ser buenas mujeres que tanto lo necesita el país, es una forma de motivarlos a ser cada vez mejores. Lo que más me gustó fue el motivar a que cualquiera puede ser influenciador, sin importar tu imagen o los seguidores que tengas, sino por las ganas que tengas de querer cambiar el mundo”.“La charla fue súper entretenida, súper agradable, Karla fue muy amena y muy interesante la información, creo que llevamos bastante información para aplicarla a nuestra vida y a nuestros trabajos. Me gusta que nos dejó mucha tarea por hacer, sobre todo en estar actualizadas en las redes sociales en una forma diferente”.“La charla fue súper interesante, la conferencista súper buena, fueron temas que hoy en día queremos conocer más, para no quedarnos un poco atrás, ellas nos ha venido a actualizar un poco, gracias a revista Ella por tomarnos en cuenta, porque nos hacen ser mujeres un poco más informadas a través de la experiencia de Karla, muy buen contenido.Lo que más me gustó fue toda la recomendación de libros que nos dejó para leer, buenísimo porque ahí nos podemos actualizar y sobretodo nosotras al hacer nuestra tarjeta de presentación y cómo vendernos, no solo como un currículum sino quiénes somos nosotras y qué podemos nosotras aportar para los demás”.“La charla me pareció muy interesante, la verdad es que ya tenía las expectativas súper altas de Karla. Yo sé que ella es muy buena en este tema y creo que muchas salimos con muchas ideas de cómo posicionarnos y sobretodo cómo influir en el entorno que nos rodea y sobre todo lo bueno fue que son ideas muy prácticas y factibles para las mujeres con el estilo de vida que llevamos ahora que somos mamás, trabajadoras, profesionales, entonces creo que muchas salimos con muy buenas ideas, así que gracias revista Ella”.“Jamás había participado en un evento así, con tanta información digital, lo que más me gustó que fue enfocada para la mujer, considero que es una información muy valiosa y nosotras que estamos en este mundo de la industria publicitaria es súper importante. A mí en lo personal me encantó mucho, no sentí el tiempo, fue muy dinámico, Karla es una tipa fabulosa, me encantó. Lo que más me gustó es lo que me llevo de tarea, hacer mi firma digital, mi dominio digital y también que nosotras como mujeres tenemos que cuidar a nuestras nuevas generaciones”.