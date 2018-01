Un millonario holandés enciende el Dakar al poner en aprietos a sus estrellas

Koolen, empresario fundador de un conocido sitio web para reservar hoteles, no es solo el causante de que a Sainz le hayan penalizado con diez minutos, sino que además también motivó, aparentemente de manera involuntaria, el accidente de Peterhansel que le hizo ceder el liderato del rally en favor del español.

Las dos acciones, tan decisivas para la resolución de la categoría reina de este rally, se produjeron en cuestión de segundos, durante la séptima etapa de la carrera, que discurría por embarrados caminos plagados de charcos en algún punto del altiplano boliviano, entre La Paz y Uyuni.

Por ese complicado terreno conducía Koolen su quad cuando se percató de que Sainz iba a adelantarle, pero él cuenta que apenas le dio tiempo a reaccionar porque iba a 20 kilómetros por hora y Sainz pasó a más de 150 kilómetros por hora, con lo que, según su versión, le golpeó con el auto en el brazo y dañó su quad, sin que después se detuviera a preguntar cómo estaba.

Sin embargo, Sainz explica que activó el sistema electrónico para alertar a Koolen su intención de adelantarlo y que este se apartó a un lado del camino, pero en el momento que lo estaba pasando perdió el control de su quad y volvió al centro, con lo que tuvo que reaccionar rápido para esquivarlo. "Quedó en un susto", según el madrileño.

Los acontecimientos no quedaron ahí, pues Peterhansel venía siguiendo a Sainz a pocos metros de distancia y cuando se encontró con Koolen, supuestamente aún no repuesto del percance con el español, tuvo que esquivarlo y al salirse por el lado izquierdo del camino chocó contra una roca que le destrozó una rueda.

El francés, el piloto más laureado de la historia del Dakar con trece triunfos, seis en moto y siete en auto, perdió cerca de dos horas para reparar el destrozo de su vehículo, todo un milagro porque tenía roto el triángulo de dirección, la suspensión y el radiador, piezas que tuvo que tomar del auto de su compatriota y compañero de equipo Cyril Despres.

Antes de esas dos acciones, Peterhansel lideraba la carrera con media hora de ventaja sobre Sainz, y al término de esa etapa el español le arrebató el liderato con una ventaja de una hora y veinte minutos.

Los incidentes no quedaron ahí, pues Koolen, consciente de que "podía haber muerto si el vehículo de Sainz hubiese pasado veinte centímetros más a la izquierda", presentó una reclamación contra el español y los comisarios del Dakar decidieron sancionarlo con diez minutos por no detenerse a constatar el estado del holandés, a pesar de que no hay prueba de que ambos chocaran en carrera.