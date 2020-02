Un palacio, iluminado por fuera, alberga documentos que se deterioran

En el Archivo General de la Nación hay 12 millones de folios que no pueden ser evaluados. No se sabe si se pueden rescatar o si ya el tiempo los dañó tanto que resultan insalvables. La situación de este ente encargado de preservar el acervo documental del país es precaria. Apenas cuenta con un restaurador a medio tiempo. En 2018, el AGN no restauró ni un solo documento por la falta de material y de personal.