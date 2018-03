Un recorrido por la moda a través del tiempo

Así agradece #MarcelaZamora, documentalista, a revista Ella el haber sido galardonada como una de las mujeres más representativas a lo largo de estas tres décadas. Video/L. Paniagua #Ella30Años @laprensagrafica #moda #modaElSalvador #modasv #ElSalvador Una publicación compartida de Revista Ella (@revistaella) el 28 de Feb de 2017 a la(s) 7:50 PST

Carmen Elena de Palomo, presidenta de Fudem, también fue parte de las honradas esta noche por su labor altruista con la población salvadoreña. Video/L. Paniagua #Ella30Años @laprensagrafica #moda #modaElSalvador #modasv #ElSalvador Una publicación compartida de Revista Ella (@revistaella) el 28 de Feb de 2017 a la(s) 7:54 PST

@lula_mena, diseñadora artesanal, visiblemente emocionada luego de ser homenajada como una de las tres mujeres más destacadas de #ElSalvador. Video/L. Paniagua @laprensagrafica #moda #modaElSalvador #modasv #Ella30Años Una publicación compartida de Revista Ella (@revistaella) el 28 de Feb de 2017 a la(s) 8:05 PST

Ellas son nuestras tres galardonadas de la noche: Marcela Zamora, Carmen Elena de Palomo y Lula Mena. #Ella30Años. Foto/L. Paniagua. #moda #modaElSalvador #modasv #ElSalvador #salvagram Una publicación compartida de Revista Ella (@revistaella) el 28 de Feb de 2017 a la(s) 7:38 PST

Pantalones abombados, cortes desenfadados, estampados big size y colores estridentes, fueron parte de la pasarela representativa de los 80: #Flashy80s. Video/S. Rivera. #DresstoShine #Ella30Años #BrillantesElla #moda #modaElSalvador #modasv Una publicación compartida de Revista Ella (@revistaella) el 1 de Mar de 2017 a la(s) 3:51 PST

Una experiencia única



Experiencia sensorial

Así finalizó #DresstoShine, la gala para festejar los 30 años de revista Ella. Video/S. Rivera. #Ella30Años #BrillantesElla #moda #modaElSalvador #modasv Una publicación compartida de Revista Ella (@revistaella) el 1 de Mar de 2017 a la(s) 2:21 PST

Grupo LPG festejó a lo grande el 30.º aniversario de revista Ella, su editorial especializada en temas de interés para la mujer salvadoreña. La revista celebró tres décadas con un evento donde se dio a conocer las diferentes tendencias de moda que han marcado la industria en los últimos años, y a la vez rindió homenaje al talento, responsabilidad social y emprendimiento de 30 mujeres que han puesto en alto el nombre de El Salvador en diferentes rubros.El evento se llevó a cabo en el Hotel Crowne Plaza, donde se reunieron invitados especiales, bloggers, diseñadores de moda, representantes de marcas que han apoyado a la revista durante estas tres décadas, estilistas, empresarias y lectoras que han acompañado a la revista año con año desde su nacimiento.Para festejar el trigésimo aniversario, el grupo editorial realizó una pasarela exclusiva bajo el tema “Dress to Shine”, donde se presentaron las mejores tendencias de moda desde los años ochenta hasta la actualidad, a través de un equipo completo de diseñadores talentosos como Andrea Ayala, Sara Hernández, Saúl Méndez (Guatemala) y diseñadores emergentes del país. “El evento fue un recorrido de la moda a través del tiempo por medio de la música. Nuestro concepto es dar a conocer los 30 años de la revista mostrando las influencias de la moda desde el pasado hasta el día de hoy”, afirmó Rebeca Dávila, organizadora del evento.La fiesta de aniversario reunió un aproximado de 500 personas, que disfrutaron de un show lleno de información, música, estilo, elegancia y vanguardismo. “No solo es un desfile de moda, es una experiencia sensorial para todos nuestros amigos”, comparte Dávila. El 2017 marca una nueva etapa de crecimiento y apogeo de una revista hecha para la mujer salvadoreña.“Dress to Shine”, el evento más esperado para festejar los 30 años de revista Ella, no fue un desfile de moda tradicional, sino una grata experiencia sensorial para cada uno de los asistentes. Además de las últimas tendencias de moda y las diferentes propuestas de los diseñadores nacionales e internacionales, el público pudo revivir las diferentes épocas (los ochenta, noventa, 2000) hasta llegar a nuestros días, a través de la música que formó parte primordial durante el evento. Y es que este elemento siempre ha sido un marcador de tendencia por excelencia a lo largo de la historia. Asimismo, cada uno de los bloques de las pasarelas fue reforzado gracias a la incorporación de la danza y el arte visual, lo cual permitió transformar la atmósfera. Sin duda, una pasarela fresca, dinámica y vanguardista, que refleja la esencia de revista Ella a través de las décadas.