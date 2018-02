Una aventura para conquistar sueños

“Mi estado civil, soy viajera”, es uno de los lemas que se pueden leer en las camisetas creadas por Laura Aída González, quien dio vida al emprendimiento llamado Passion For Trekking, una tour operadora con la que vive una aventura para conquistar sus sueños: ganar el sustento diario y costear sus estudios profesionales.

El gusto por trabajar en turismo surgió cuando tenía 13 años, cuando fue parte de la Fundación Salvador del Mundo, lo que le permitió conocer sobre campamentos y trabajar con jóvenes; una idea que reforzó cuando participó en un proyecto de la embajada de los Estados Unidos, el cual le permitió hacer viajes más largos al interior del país y conocer más sobre la temática.

“Porque me gustó andar viajando, conociendo nuevos lugares y personas, y qué mejor forma que a través de una tour operadora para hacer todo eso”, indica Laura González, una joven emprendedora de un poco más de dos décadas de vida.

La labor de un sueño

La menor de cinco hermanos comenzó a cambiar su vida al crear un sueño sacado de su pasión y deseos de descubrir nuevas aventuras, disfrutar de la naturaleza compartiendo con nuevas personas esas experiencias, y trabajar mucho. “Fue un proceso largo, había que pensar en un logo, el nombre, imagen, a qué lo quería orientar; en el inicio fue sobre hacer senderismo, tour de montaña más que todo”, revela Laura, quien tiene un ideal: hacer turismo para todos.

En los últimos años le ha tocado expandir un poco su oferta turística, por ejemplo, meterse de lleno a Honduras, específicamente promocionando la zona de Puerto Tela, y continuar con las propuestas en Guatemala. Asimismo, organizar necroturismo, tours culturales (como por ejemplo a la mansión Guirola) y muchas propuestas más que maneja en la actualidad tras cinco años de darle vida a Passion For Trekking.

“Lo que me motivó fue el tener mi propia empresa, un ingreso propio y medir mis capacidad como persona. A pesar de estar trabajando en otros dos lugares, son experiencias que se complementan y que me ayudan al crecimiento personal y profesional”, comenta Laura, quien ya ha coronado las carreras de técnico en Multimedia, en la Universidad Don Bosco, y técnico en Turismo, en la Universidad de El Salvador.

Compromisos y entrega

En la actualidad, Laura González se encuentra estudiando la licenciatura en Comunicaciones en la Universidad Don Bosco, y trabaja en el departamento de tecnología, de la misma universidad.

“Los fines de semana y vacaciones voy yo directamente a los tours, pero también recibo mucho apoyo de los compañeros que manejan las unidades en las que realizamos los mismos”, indica Laura, quien tuvo su primera experiencia en el mundo del turismo junto a unos amigos y le dieron vida a un proyecto al que llamaron Juventud Tour.

Ahora tiene una propuesta turística de al menos 45 rutas a escala nacional, más las que realiza para Guatemala y Honduras.

Laura, aparte de organizar y dirigir Passion For Trekking, también es la responsable administrativa de un hotel en Puerto Tela, Honduras.

“La mayoría de rutas demanda un guía, y algo que me gusta a mí es que dentro de los tours las personas no solo vivan la experiencia de viajar, sino que también adquieran un conocimiento, donde en cada actividad aprendan algo educativo”, señala la risueña gerente, quien admite que le gusta pensar en llegar más alto.

Una propuesta diferente

Passion For Trekking brinda diversos paquetes turísticos que se acoplan a todas las necesidades de las personas que quieren emprender una aventura.

“Lo más difícil para lograr hacer funcionar el proyecto ha sido estar sola; me toca realizar todas las gestiones a mí”, comparte Laura, quien debe conseguir un equilibrio entre la empresa, sus trabajos y los estudios.

Otro factor al que le pone mucha atención es al trato que le brinda a las personas, porque debe relacionarse con diferentes tipos de gustos, exigencias, pensamientos, caracteres y pretensiones.

“Hay momentos que me ha tocado meterme a mi cuarto y llorar, y ya he dicho ‘ya no puedo más’”, revela. Pero la emoción de hacer lo que le gusta la hace levantarse por la mañana y se dice a sí misma: “¡Vamos, Laura! Estás luchando por algo, por Passion For Trekking”.

Finalmente, la emprendedora admite que debe aplicar una mejora constante, ya que no ha llegado aún a la cima, porque Passion For Trekking tiene que seguir caminando, mejorando y hacer más cosas.

Aventuras con Passion For Trekking

Es una tour operadora con más de 45 propuestas de rutas nacionales y en el exterior. Para consultar las diferentes propuestas turísticas, puede hacerlo ingresando a la página de Facebook: Passion For Trekking. También puede contactar al WhatsApp al 7742-8040. O escribir al correo electrónico [email protected]

