Hace 10 años empecé a escribir una columna mensual para La Prensa Gráfica. Cuando vine a vivir a Chile, ese espacio mutó a "Desde allá" el lugar que esta maravillosa revista, Séptimo Sentido, ofrecía a salvadoreños en el exterior.

Aquí, he podido manifestar y analizar con plena libertad y desde la perspectiva de una salvadoreña en el extranjero, los múltiples fenómenos socio políticos que han ido ocurriendo durante los casi ocho años que llevo físicamente alejada de El Salvador. Gracias a estas 550 palabras mensuales, he mantenido un lazo permanente con la realidad salvadoreña y he buscado incesantemente trasladar un mensaje crítico y constructivo sobre los desafíos que nos rodean como país, como ciudadanos y como personas.

Leer opinión completa en: Una década, una despedida