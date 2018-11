Una inolvidable noche en Golden Fest 2018

Las participaciones de artistas nacionales arrancaron el Golden Fest 2018 con la banda de funk y neo-soul, Camelo, que tuvo el honor de iniciar con el show en un escenario digno de un festival de este tamaño. Una hora después, a las 5 de la tarde, hicieron su aparición Los Tachos que movieron al público al ritmo de las buenas vibras con su música reggae.

A un lado del escenario se encontraba el RefreshLand, una zona de juegos que ofreció un jenga, beer pong y tiro al blanco, todo en tamaño gigante, además de juegos mecánicos. Para los más aventureros se encontraba el canopy, que brindó la emoción de volar por los aires y ver a la multitud, el escenario y los artistas desde arriba.

Nubia Chicas y su hija, Martha Aguilar, ganadoras de la dinámica de La Prensa Gráfica, pudieron disfrutar de la experiencia Golden con acceso a todas las zonas del festival y a bebidas ilimitadas.

“Cuando mi mamá me avisó, estaba en mi cuarto y me dijo que tenía una excelente noticia, que habíamos ganado los pases para el Golden Fest y me emocioné porque me encanta CNCO”, expresó Martha.

“Estoy feliz de disfrutar este evento con mi hija. Hemos disfrutado del all you can drink, snacks y acceso VIP”, concluyó Nubia.

Las presentaciones internacionales las inauguró la artista española Alexa con su música pop que estuvo acompañada de talentosos bailarines. Alexa destacó con dos de sus más famosas canciones, “Este juego” y “Dime (con tus manos)”.

Luego hicieron su aparición en el escenario los colombianos Manuel y Julian Turizo que desataron euforia, emoción y gritos por parte de las jóvenes. Los hermanos, elogiaron la belleza de las mujeres salvadoreñas y deleitaron al público con canciones como “Culpables”, “Déjala que vuelva” y “Una vaina loca”, las cuales cantaron a todo pulmón junto a Manuel Turizo. Las partes emotivas llegaron cuando los hermanos cantaron “Una lady como tú”, canción con la cual debutaron en el mundo de la música, luego subieron al escenario a su padre que cantó junto a sus hijos. Esta fue la primera visita de los cantantes colombianos al país y lo representaron vistiendo camisetas de El Salvador.

CNCO, el grupo esperado por los más jóvenes, hizo bailar al público con uno de sus mayores éxitos, “Hey DJ”, tema acompañaron con bailes de alto nivel. La emoción incrementó con la canción que los posicionó en lo alto de la música latina, “Reggaetón Lento”.

A las 9 de la noche hizo su gran entrada uno de los cantantes más prestigiosos de la música latina, ganador de premios Latin Grammy y Grammy, el colombiano nacido en Santa Marta, Carlos Vives, que disfrutó de su visita a El Salvador con su evidente alegría traducida en bromas, sonrisas, bailes y canto. La cúspide de su participación la encontró con su gran éxito actual “Bicicleta” que cantó montando en una de ellas a lo largo del escenario.

El cierre del Golden Fest 2018 estuvo a la altura de las expectativas e inició alrededor de las 11:30 de la noche con los íconos del reggaetón, la “Z” y la “L”, Zion y Lenox. Luces, fuegos artificiales, llamas, confeti y coreografías de bailarinas acompañaron el “reggaetón viejito” de los puertorriqueños que sacaron del “baúl de recuerdos”. El público se volvió loco con “Zun dada”, una verdadera joya del género. También causaron euforia con éxitos virales y nuevos como “La Player”, “No es justo” y “Hola”. Para Zion y Lenox, no se podía esperar menos de la gente salvadoreña que impresionaron a los artistas con la energía y buen ambiente que puso el público.

La tercera edición del Golden Fest fue inolvidable gracias a las diferentes atracciones, comida, bebidas, música, grandes artistas y sobre todo por la gente que hizo del festival una verdadera fiesta.