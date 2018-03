Una noche brillante con Ella

Tendencias clave

Detalles del backstage

El equipo de profesionales de Vidals Salón & Spa Cio fue el engarcado de embellecer a cada uno de los modelos de las diferentes pasarelas de "Dress to shine".

Los estilistas no perdieron ni un solo detalle para darle glamour a la gala del 30 aniversario de la revista femenina líder en El Salvador: Ella.

Modelos posan para plasmar una fotografía del recuerdo en tan importante evento de Grupo LPG.

Los modelos masculinos fueron engalanados por el staff de Vidals Salón & Spa Cio.

Lee también

Moda, talento, arte, música y reconocimiento al aporte de la mujer salvadoreña a la sociedad fueron los puntos destacados del evento “Dress to Shine”, una pasarela de moda que quedará en la mente de todos los asistentes. Bajo la conducción de María Elisa Parker, “Dress to Shine” fue el evento que Grupo LPG organizó para festejar el 30.º aniversario de revista Ella.La pasarela inició con un especial de “Flashy de los ochenta”, inspirado en dicha década, se pudieron apreciar diversas propuestas de Sara Hernández, Andrea Ayala y diseñadores emergentes de la Universidad José Matías Delgado (UJMD).Minutos más tarde llegó el momento de apreciar otra década denominada: “Casual Chic de los noventa”, gracias a Almacenes Simán, con propuestas frescas y juveniles. El tercer bloque, “Fusión 2000”, fue una propuesta más moderna gracias a Forever 21, Mango, Express, MD y Multiplaza. Acá los looks urbanos, casuales y formales fueron la apuesta.El cierre de lujo lo puso la marca guatemalteca Saúl E. Méndez con su propuesta para caballeros. Las texturas rígidas como el cuero generaron volumen y movimientos al caminar. Los accesorios empleados aportaron estilo y dinamismo a la colección.Para culminar la pasarela, se premió a tres mujeres que han sobresalido por sus proyectos, carreras y fundaciones en el país. Al final del evento, los asistentes participaron en diferentes dinámicas gracias a los patrocinadores y disfrutaron de un coctel.Acá algunos de los outfits más destacados de la velada:Romanticismo. Andrea Ayala sorprendió a los asistentes al presentar el vestido de la portada del 30.º aniversario de revista Ella, durante la pasarela.Prints. Los diseños estampados invadieron la colección de la diseñadora Sara Hernández, quien presentó diferentes propuestas como este outfit de dos piezas con print floral.Divertido. Los colores vibrantes, característicos de la década ochentera, fueron una apuesta destacada dentro de la pasarela presentada por la diseñadora Sara Hernández.Millennials. Multiplaza presentó una propuesta de diseños inspirados en los años 2000, donde tiendas como Mango, Forever 21 y Express sorprendieron al público. Look de Mango.Gran opening. Las modelos lucieron atuendos repletos de lentejuelas doradas como toque artístico alusivo a los 30 años de Ella.Volantes. Otro de los diseños presentados por Andrea Ayala también destacó por el uso de ruffles y colores delicados como el celeste serenidad.Toque juvenil. Durante la pasarela de Sara Hernández, las modelos utilizaron calzado, que remontaba a la época, en color blanco con atractivos detalles de luz.Pasión. El color rojo se destaca en este pantalón corte skinny, a juego con una blusa blanca con delicado detalle de bordado, de la marca Express.Vidals fue la marca encargada del estilismo de todo el equipo de modelos que desfilaron por la pasarela. El evento reunió a un grupo de destacados modelos nacionales e internacionales. Sin duda, todo el equipo detrás de la producción realizó un gran trabajo, el cual se vio reflejado ante el público asistente.