Una opción novedosa para comprar tus prendas desde tu hogar

¿Qué necesitas para poder hacer tus compras online en CheckIn Store?

¿Qué vas a encontrar en el sitio?

¿Por qué es una buena opción?



Tienda física

Si eres amante de la moda, necesitas una prenda y no puedes visitar una tienda por falta de tiempo, o simplemente porque eres de las que prefiere comprar por internet, hoy te traemos una supernoticia: la tienda de ropa femenina CheckIn lanza su nueva página web con el fin de llegar a todas las salvadoreñas y también poder expandirse en Centroamérica.Es sencillo: una computadora, celular o tablet, e ingresar a www.checkinsv.com La pagina web ofrece no menos que lo último en moda al igual que en su tienda física, lo último en tendencias de ropa, desde tallas pequeñas hasta plus sizes y diferentes tipos de accesorios, desde aretes hasta flotadores para la piscina.Como siempre a la vanguardia y marcando tendencias en el país, CheckIn quiso salirse de lo convencional ofreciéndole comodidad y, más importante, ahorrándole tiempo a sus clientes. El servicio ofrece entregas rápidas en San Salvador de uno a cuatro días hábiles; fuera de San Salvador, de tres a siete días hábiles, y en Centroamérica, de cinco a 10 días hábiles.CheckIn siempre tendrá su sucursal física en 85 avenida Norte y 9 calle Poniente, “Portal de Piedra”, local n.º 2, colonia Escalón, San Salvador, El Salvador. Con su mismo horario: de lunes a viernes 9:30 a.m. a 7:30 p.m.; sábado de 9 a.m. a 7 p.m. y domingo de 10 a.m. a 5 p.m.