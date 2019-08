Una revolución que se desmorona

Monumentos históricos se caen a pedazos. Esto pasa con el monumento a la Revolución de 1948. Y no sólo es este, otras tres esculturas y una Plaza dedicada a los Próceres se están deteriorando entre musgo, hongos y fisuras dentro del Parque Balboa en los Planes de Renderos. Y a pesar de que la misma historia las convierta en parte del Patrimonio Cultural de El Salvador; las autoridades no dan respuesta sobre cómo se conservarán. La Ley Especial para la Protección del Patrimonio Cultural en su artículo 5 y 30, dice que el Ministerio de Cultura debe de preservar los bienes culturales por daño o peligro inminente. Pero en estos casos, no se ha cumplido.