Que El Salvador fuera tildado como “un hoyo de mierda”, por el presidente de Estados Unidos despertó ese nacionalismo que casi solo surge cuando juega la selección de fútbol. Salieron a flote los golpes de pecho, las vestiduras rasgadas y la indignación por esa declaración llena de discriminación y menosprecio. Quién no se va a enfadar que hablen mal de su casa, así esa casa se esté cayendo.

En efecto, esa declaración ha sido una de las ofensas más despreciables que el país ha recibido en los últimos años. Y sí, a la luz de las relaciones diplomáticas, El Salvador debe exigir respeto a la dignidad de sus hijos. Es un insulto que no se debe dejar pasar, así nos lo haya escupido el representante de uno de los países más poderosos del mundo, y del que tanto dependemos. Sin embargo, este espacio no pretende abordar eso. Por supuesto que nuestro país no es un hoyo pútrido, por muchos problemas que tenga.

