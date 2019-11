¿Qué la motivó a especializarse en el periodismo deportivo?

Desde pequeña me ha gustado mucho el fútbol, pasión inculcada por mis hermanas y, sumado a que siempre me ha seducido romper con los paradigmas convencionales. Me visualicé irrumpiendo en un campo con escasa presencia de mujeres para tratar de cambiar un poco la tónica sobre cómo se ha venido haciendo periodismo deportivo.

Leer entrevista completa en: "Veo en el fútbol un campo fértil para la transformación social"