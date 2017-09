Victoria’s Secret trae para esta temporada su divertida fragancia Tease

Esta temporada Victoria’s Secret presenta la nueva fragancia Tease, inspirada en el seductor aroma de las flores y el coqueto olor de una fruta jugosa. La combinación de las notas de vainilla negra, pera congelada y gardenia en flor le da a Tease ese olor único que tiene el poder de transmitir tu divertida forma de ver la vida.

Victoria’s Secret sabe que deseas sentirte seductora sin perder el estilo, por eso que Tease está diseñada con detalles de encaje y calado en el frasco, además de un atomizador que invocan la imagen de una habitación enigmática.



Consejos útiles para el uso de un atomizador:

- Cuando uses un frasco con atomizador, levántalo siempre por el frasco, no por el atomizador.

- Un atomizador se coloca a presión, no se enrosca. Por ello, si se inclina o se voltea, se puede perder la fragancia.

- Algunos frascos con atomizador vienen con tapa. Úsala cuando guardes el frasco, para evitar la evaporación, y cuando viajes, para evitar que se derrame

Acerca de la colección:

Además de la divertida fragancia de Tease que viene en presentación de 1.7 Oz, también está disponible el mist corporal de 8.4 Oz, la loción corporal de 6.7 Oz y el rocío para viaje.