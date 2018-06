¿Viernes de chicas? 5 medidas de seguridad que nunca debes olvidar para no ser víctima de violencia

Caminar a altas horas de la noche, salir de fiesta o viajar sola son situaciones que no deberían representar un riesgo para las mujeres, pero debido a la violencia que se vive en el país hace repensar esta situación. Es por ello que te proponemos una práctica guía con medidas de seguridad para un "Viernes de chicas" sin tener que sentir miedo constante.

Es viernes por la noche, pasaste toda la semana trabajando o estudiando. Tienes ganas de salir de la rutina, salir a bailar, tomar unas bebidas y pasarlo bien, pero antes de decir sí al plan que suena maravilloso, debes considerar algunas recomendaciones que muchas veces pueden evitar que seas víctimas de alguna tragedia. Y aunque desearíamos poder salir con tranquilidad y no leer recomendaciones que resultan absurdas, a veces es necesario hacerlo porque la seguridad es primordial.

1. Calzado cómodo



Puede ser que ames los tacones, pero la realidad es que algunas veces resultan imprácticos, sobre todo si tendrás que caminar cierta distancia desde donde estaciones tu auto. No decimos que jamás uses tacones, solo que te asegures de que estos sean cómodos y puedas movilizarte bien y rápido de ser necesario. Otra opción es llevar flats o zapatos cómodos en el bolso y cambiarlos al terminar.

2. Piensa en el transporte

Si planeas tomar algunas copitas de más y no podrás manejar, busca a alguien de confianza que pueda buscarte y llevarte a casa de forma segura. Otra opción es usar Uber o Taxi Rosa, pero comparte tu viaje con alguna amiga o familiar que esté pendiente de tus movimientos y alerta por si algo ocurre.

3. Cuidado con las bebidas



Si decides asistir a un bar, revisa lo que te sirven en tu bebida. No la pierdas de vista y siempre asegúrate de que esta no pase por terceros. Si pides una botella con agua o soda, que siempre te la entreguen cerrada; si notas alguna irregularidad, no tengas miedo de devolverla y pedir una sellada. Y aunque suene trillado: jamás, jamás aceptes bebidas de extraños.

4. Compartir información



Si sales sola o en grupo siempre debes informarle a un familiar o persona de confianza el lugar al que asistirás o enviarle mensajes de texto frecuentemente con tus movimientos. De esta forma te asegurarás de que alguien siempre estará pendiente si tienes algún problema.

5. Entre amigas se cuidan

Acciones como acompañarse cuando necesitan ir al baño, marcharse juntas del lugar donde han estado, hacerse compañía hasta tomar el taxi y asegurarte de que tus amigas también llegaron bien a casa pueden hacer una gran diferencia. Si vives cerca con tus amigas, hasta pueden compartir el mismo carro y dividir el costo.