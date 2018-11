"Vivimos en una sociedad violenta y extrema que requiere expresarse en una rama extrema"

Roberto Tévez es un baterista salvadoreño de metal extremo. Actualmente pertenece a la banda There Will Be Hate. Pasó ocho años de su carrera en el grupo Virginia Clemm, con el que en 2011 asistió al festival de metal Wacken Open Air (Alemania), considerado el más grande del mundo. En su vida diaria, Roberto trabaja como técnico en servicios generales, en el mantenimiento de luminarias y aires acondicionados.

