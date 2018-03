Lee también

Lograr que el bajo se escuche como tal, pero también como una guitarra y como un sintetizador, ha sido el objetivo de su carrera al menos desde 1999. El producto más consumado de esta búsqueda ha sido el tercer disco de su grupo, “Cosmonautas del tiempo”, en el que su instrumento ocupa la voz principal, solo acompañado por una batería. También ha compuesto para otro tipo de espectáculos, como algunos de los montajes de la Compañía Nacional de Danza de El Salvador.Lo que más me conmueve es una buena melodía.“Viviré por siempre en mi música”.La música nos ayuda a unirnos como personas, porque las vibraciones ordenadas en graves, medios y altos nos dan otra perspectiva, otro ángulo de la vida que no se puede alcanzar de otra forma.Elegí el bass guitar porque quería llevar el instrumento a ser protagonista, darle otro enfoque, sacarlo del confort. Ese fue mi objetivo investigativo.El dinero es necesario, pero lo importante es estar en lo que a uno le gusta. Si no estás en lo que te agrada, llevás pan envenenado a tu casa.“El rollo es este”, “una gran pelazón”, “chollado”, “al suave”.Perder la salud.