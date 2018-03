Útiles consejos para comprar el traje de baño de tu hija

Verano: sol, playa y arena





¡Que empiece el show!





Dulce verano, tierna primavera





Puntos y rayas: la combinación perfecta





Con un lindo look tropical

Independientemente de lo que esté de moda, es oportuno elegir un conjunto de una sola pieza para tu hija, por protección ante la exposición solar, por discreción y porque si lleva un traje de dos piezas, es muy fácil que una ola del mar, con su fuerza, lo arrebate y termine por perderlo.Sin embargo, si te has decidido por un traje de dos piezas, procura que no sea de los que lleva pitas, por su nivel de dificultad al amarrarlo y que no se lo pueda poner o quitar ella sola.No incurras en gastos excesivos. Recuerda que cuando están pequeñas van creciendo exageradamente y puede ser que al siguiente año tu inversión ya no sea funcional. Mejor elije un modelo bonito, que se le ajuste a su necesidad y medida.Asegúrate que sea de su talla. Si es muy pequeño, generará incomodidad en tu hija y no podrá disfrutar al 100% su viaje playero.Material de calidad. De preferencia, puedes elegir un traje de baño elaborado con telas de secado rápido, para mayor confort, por ejemplo, lycra o spandex.Finalmente, recuerda que antes de sumergirse al agua o exponerse al sol, debes colocar sobre su piel una crema con protección solar, para evitar quemaduras en su piel.Bloqueador solar, gafas de sol y un flotador son los infaltables en el kit de verano de un niño, no lo olvides.