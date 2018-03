Útiles consejos para manejar el dinero en pareja

1.

La mayoría de conflictos económicos suceden por falta de comunicación directa, sincera y clara entre la pareja. Por eso, es momento de que pongan en práctica la comunicación asertiva y también estos tips que pueden contribuir a mejorar el manejo de las finanzas en la relación:El primer consejo es que tomen lápiz y papel para planear el manejo mutuo de los gastos. Esta práctica es muy importante pues así podrán tener cuentas cabales. Asimismo, hacer una lista de comprados, a manera de presupuesto, puede resultar una excelente opción para no caer en compras no necesarias cuando se dirijan al supermercado.Otra sugerencia es que cuenten los ingresos netos devengados y establezcan el valor de la canasta básica, gastos prioritarios e inversiones a mediano plazo, incluyendo imprevistos.Compartan los gastos de manera proporcional al ingreso personal, más que al 50/50.Ahorren e inviertan para disponer de las utilidades en condiciones de igualdad. Los ahorros, al final, les servirán para no desajustar su presupuesto en caso de, Dios no lo quiera, ocurra una emergencia, como un accidente automovilístico o una hospitalización, o si lo prefieren, para realizar un viaje para una segunda luna de miel.Si se prestan dinero mutuamente, paga la deuda, incluso antes que otras obligaciones financieras. Con esto le demostrarás a tu pareja que puede confiar en ti y que te importa también su presupuesto, para no afectarlo en el futuro.Finalmente, no te dejes llevar por caprichos. Primero, analicen si el presupuesto les da apertura para poder darse unos cuantos gustitos, dando siempre prioridad a las necesidades básicas de la familia.