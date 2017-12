10 síntomas tempranos del Parkinson

Ninguno de estos signos por separado deben preocuparlo; sin embargo, si usted tiene más de uno, lo recomendable es consultar con su médico. Aunque actualmente no hay una cura para la enfermedad de Parkinson, existen tratamientos para sobrellevar los síntomas más molestos, según Parkinson’s Foundation.

Temblores en partes del cuerpo

¿Ha notado temblor en sus dedos, manos, mentón o labios? ¿Le tiembla la pierna cuando se sienta o se relaja? Los temblores o contracciones en las extremidades son síntomas tempranos.

¿Qué es normal?

Puede ser normal después de mucho ejercicio, si usted ha sufrido una herida o también si usted ha tomado algún medicamento fuerte.



Escritura pequeña

¿Ahora su letra es más pequeña que antes? ¿Ha cambiado radicalmente? Por ejemplo escribe todo unido o junta más las palabras?

¿Qué es normal?

Con el uso de dispositivos electrónicos, cada vez se escribe menos o a medida que se envejece cambia. No deje de estar alerta.



Pérdida del olfato

¿Se ha percatado que ya no puede oler ciertos alimentos igual que antes? Si usted tiene problemas al oler alimentos como los guineos, pepinillos o la canela, debe consultar a su médico.

¿Qué es normal?

El olfato se puede alterar al tener gripe, sinusitis o está congestionado. Pero, una vez sano, debería oler normal.



Sueño alterado

Si su pareja le dice que se mueve demasiado, tira patadas o da puñetazos, o si se ha caído de la cama repetidas veces y antes no lo hacía. Estos pueden ser síntomas tempranos de la enfermedad.

¿Qué es normal?

Es normal tener una “mala” noche en la que usted no pueda acomodarse en su cama y no pueda dormir por alguna pesadilla. Pero si es algo recurrente, es mejor tomar nota.



Dificultad al caminar o moverse

Si tiene dolor en la cadera u hombros, sus brazos no se mueven al caminar o siente los pies como piedra que se “pegan” al caminar o le cuesta dar el paso es recomendable que consulte inmediatamente a su médico.

¿Qué es normal?

Si se ha lesionado, una quebradura de un hueso o artritis no tema.



Estreñimiento

Según Parkinson.org, hacer mucho esfuerzo para defecar puede ser un signo temprano.

¿Qué es normal?

La falta de agua, fibra o algún medicamento que está tomando puede causarle problemas de estreñimiento.



Voz Baja

¿Le han dicho que su voz es baja o que usted suena ronco cuando habla? Si hay cambios notorios al hablar consulte a su médico, en especial si cree que las personas que lo rodean se están volviendo sordas y realmente usted es el del problema.

¿Qué es normal?

Un resfriado, gripe u otro virus pueden causar que su voz suene diferente, por ejemplo.

Falta de expresión facial

¿Le han comentado que usted se ve enojado, serio o deprimido, aun cuando no está de mal humor? Este tipo de expresiones faciales es llamado aspecto de máscara y es, al igual que la falta de parpadeo, un signo del Parkinson.

¿Qué es normal?

El botox o algunos medicamentos pueden causar este tipo de expresión facial, pero, una vez suspendidos los medicamentos, estos síntomas deben desaparecer.



Mareo o desmayo

¿Siente usted que se marea cuando se levanta de una silla o de su cama? Estos pueden ser síntomas de presión arterial baja que podría relacionarse al Parkinson.

¿Qué es normal?

Es normal que, en algún momento, alguien pueda sentir mareo o se desmaye, pero si sucede con frecuencia ya no será algo pasajero.



Encorvamiento de la espalda

Si ha notado que su postura al pararse ya no es igual, es muy probable que sea un síntoma.

¿Qué es normal?

Si tiene alguna lesión en su espalda, ha dado a luz, algún problema en los huesos o un mal similar, no se alarme.