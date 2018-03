10 verdades sobre el uso del plasma rico en plaquetas

Lee también

De hecho, un mililitro de sangre tiene el doble de calorías que un milímetro de cerveza. Pero a pesar de décadas de investigación, apenas estamos empezando a explotar todo su potencial.Una porción o parte importante de la sangre es el plasma rico en plaquetas (PRP), que son las células que participan en la coagulación y que poseen un gran número de sustancias llamadas “factores de crecimiento”, que promueven la migración y división celular. Estos factores tienen el potencial de estimular la respuesta reparativa de los tejidos dañados. Gracias a esas grandes propiedades y beneficios para la salud, el PRP se ha convertido en un gran aliado de la medicina antienvejecimiento. Descubramos algunas de sus verdades y propiedades:1. La acción del plasma rico en plaquetas en la piel está relacionado con la activación o estimulación biológica del fibroblasto (principal célula de la piel), con el propósito de inducir a esta célula a aumentar la producción de ácido hialurónico, colágeno y elastina, elementos esenciales de la estructura cutánea.2. La aplicación de plasma rico en plaquetas es un procedimiento autólogo; es decir, se realiza con la sangre extraída del mismo paciente.3. Uno de sus principales objetivos dentro de la medicina estética es retroceder las señales comunes del envejecimiento en la piel, como arrugas, flacidez o manchas en el área facial, cuello, escote y manos.4. También es muy útil para atenuar y disminuir estrías, cicatrices, ojeras o cualquier patología que requiera de regeneración tisular. Al estimular la producción de colágeno repara las fibras y el tejido dañado, mejorando su aspecto, luminosidad y textura.5. Igualmente se puede aplicar a modo de tratamiento preventivo, en el caso de pieles más jóvenes, o como terapia restitutiva o correctiva, en aquellas pieles más envejecidas.6. Es un procedimiento indoloro y ambulatorio; se requieren aproximadamente de 45 a 60 minutos para un tratamiento de aplicación de PRP. Es importante que a todos los pacientes se les realice una historia y evaluación clínica previa a su aplicación.7. No existe riesgo de que se produzcan reacciones alérgicas o rechazo en el paciente, debido a que estamos usando la misma sangre de la persona, lo que hace que sea un procedimiento altamente seguro.8. Debe ser realizado por profesionales médicos y bajo condiciones de control de calidad extrema, cumpliendo todas las normas para la manipulación de material biológico.9. Tras la aplicación, las personas pueden retomar de forma inmediata su vida profesional y social. No se generan marcas ni cicatrices, ni se debe guardar reposo.10. Es indispensable el uso de protector solar luego de un procedimiento de aplicación de plasma rico en plaquetas en la piel.Si deseas más información sobre tratamientos de plasma rico en plaquetas, puedes llamar a los teléfonos: 2263-0101 y 2263-0202 o visitar la página web de Body Balance by El Salvador Med center, www.bodybalance.com.sv.