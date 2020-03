5 aplicaciones para hacer ejercicios en casa durante la cuarentena

Es tiempo de pasar en casa y por ello te has visto en la obligación de suspender todas las actividades que realizas fuera de ella. Sin embargo, esta no es una excusa para no ejercitar tu cuerpo.

Estas son cinco opciones que te pueden ayudar a tener el cuerpo que siempre has querido, a mejorar tu salud y, por supuesto, a mantenerte ocupado/a durante el la cuarentena domiciliar.

Hay diversidad de aplicaciones que están a disposición de los usuarios para poder ser descargadas de manera gratuita desde tu celular, tablet o cualquier otro dispositivo electrónico. Incluso, puedes buscar entrenamientos en la plataforma de YouTube sin necesidad de tener una app instalada.

Sworkit

Es una aplicación en la que puedes elegir tu propio entrenamiento, es decir, la parte de tu cuerpo que quieres trabajar por día. Presenta cuatro modalidades: fuerza, aeróbicos, yoga y estiramiento. En cada una de ellas puedes elegir entre 5 y 60 minutos de rutina. Una de sus principales ventajas es que presenta videos de cómo hacer los ejercicios. La aplicación recompensa a los usuarios por cada entrenamiento completo.

Al finalizar, emite automáticamente un recordatorio diariamente para hacer ese mismo entrenamiento, pero si te molestan las notificaciones, estas se pueden personalizar.

Seven Minute Workout

Perder peso, tener un abdomen plano y mejorar la condición física es posible con siete minutos de entrenamiento diario. La aplicación se basa en el Entrenamiento de Circuito de Alta Intensidad, HICT, (por sus siglas en inglés), el cual es considerado como el método más seguro y eficiente para mejorar la condición muscular y aeróbica. En la plataforma podrás encontrar 12 ejercicios que se realizan en 30 segundos cada uno, entre cada actividad física tienes 10 segundos de descanso.

Entrenador personal: workouts app

Un entrenamiento personalizado es posible gracias a esta aplicación. En esta, los entrenadores te guiarán por medio de audio, fotografías o videos para que completes cada uno de los ejercicios que se te presenten. Puedes elegir entre levantamiento de pesas, cardio, yoga o escalada -un elemento novedoso que no contemplan muchas apps-. Además, puedes concentrarte en un área específica. Entre los beneficios se encuentra el ir a tu propio ritmo, elegir los momentos adecuados para ejercitarte, obtener tus progresos, conocer las calorías quemadas, y mucho más.

Nike Training Club

Con esta app no importa si eres una persona experimentada que conoce de rutinas o si eres un principiante que busca una manera de bajar peso, tonificar o aumentar masa muscular. Son más de 185 ejercicios que están a la disposición de los usuarios totalmente gratis. Podrás realizar entrenamiento de boxeo, yoga, fuerza, resistencia y movilidad. Cada jornada física tiene una duración entre 15 y 45 minutos. Una de las ventajas es que entre más tiempo entrenes con la aplicación más personalizadas serán las recomendaciones que obtengas.

Keelo

Este plan de trabajo combina la fuerza, el cardio y el acondicionamiento físico. la aplicación cuenta con videos instructivos para cada uno de los ejercicios que se presentan. Además, tienes la opción de elegir tu nivel, es decir, si eres principiante, intermedio o avanzado, ya que la intensidad de las rutinas va a variar dependiendo de tu estado físico.