5 consejos para padres con un hijo autista

"Las personas con autismo presentan problemas a la hora de identificar sus propias emociones, lo que les provoca dificultades también en la relaciones interpersonales y constituye todo un reto con el que convivir", expresó la directora de DOMUS Instituto de Autismo de México, Judith Vaillard.

Aunque esto no quiere decir que no sientan, rían, sufran y se expresen de peculiares formas, las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) sufren de alexitimia, es decir, la "dificultad de ponerle nombre a las emociones".

La psicoterapeuta especializada en personas con autismo expresó que, precisamente por esto, debe apostarse más por la terapia emocional a la hora de tratar a los pacientes.

"Habitualmente se desecha por completo la terapia emocional y en la etapa juvenil y adulta existe una repercusión", aseguró.

Hoy te compartimos 5 consejos clave para que puedas sobrellevar el autismo de buena manera.

Ríe y sé positivo. Nada mejor que vivir un día tras otro, positivamente. No puedes controlar el futuro, pero sí puedes controlar el día de hoy y el ahora. Ten la calma y jamás pierdas el sentido de humor. Reír es una de las mejores formas para evitar el estrés.

No lo subestimes. Jamás subestimes su potencial. Motívalo. Ofrécele espacio, ánimo, y siempre espera que él desarrolle al máximo sus capacidades. No te olvides de que tu hijo tiene capacidad para aprender, por más pequeña que sea. Dale a tu hijo un buen ambiente educacional y de aprendizaje, desde el principio de su infancia.

La anticipación, importante. En línea con los horarios y la rutina, el niño debe saber con antelación qué es lo que va a hacer ese día o qué va a pasar cuando vaya a un sitio. Siempre que vayas a decirle algo, debes intentar que te mire a los ojos. Para asegurarte de que te escucha, siempre agáchate y ponte a su altura para hablarle ya que tiene dificultad en mirar y oír a la vez.

Enfrentarse a la interacción social puede provocarles crisis de ansiedad en algunas ocasiones extremas.

La familia. Los problemas de conducta y adaptación en la familia pueden ser un impacto negativo sobre la adaptación emocional y psicológica de los hermanos sin TEA. Es importante hacerles saber que se les quiere y que no deben temer por su seguridad, etc. En ocasiones, son los hermanos los que copian conductas no adecuadas de los niños/as con autismo, para llamar la atención lo que provoca mayor estrés a los padres y una angustia que en muchas ocasiones hace imprescindible el apoyo y refuerzo de un profesional especialista, explica Redcenit.com.

Descansa. El descanso y el sueño son indispensables para tomar decisiones apropiadas. Sólo si estás descansado podrás cumplir con todos los retos que la vida y el autismo te presentarán.

"No puedes ser una super madre o un super padre las 24 horas del día. Permítete a ti mismo equivocarte, frustrarte, entristecerte, siempre que sea necesario. Es inevitable para todos", dice Catherine Maurice en el manual para padres "Behavioural Intervention for young children with autism".