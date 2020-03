5 consejos para sobrevivir a la cuarentena en pareja

Es cierto que el distanciamiento para no contraer el coronavirus incluyen la cuarentena, por lo cual algunas parejas no pueden ni acercarse para convivir, lo que provoca tensión, conflictos y viejas peleas. Pero no todo es tan malo como parece. Si logras comunicarte, resolver los problemas y trabajar en equipo, esta puede ser una buena oportunidad para que la relación se fortalezca y aprendan el uno del otro. Así lo han expresado las especialistas en el tema: Carmen Sánchez Martín, psicóloga clínica y sexóloga del Instituto de Urología Serrate & Ribal en Barcelona y, Leire Villaumbrales, psicóloga y directora de centro Alcea en Madrid.

Ambas expertas brindan los siguientes cinco consejos para sobrevivir a la cuarentena en pareja.

1. Prepárate anímicamente

Lo más común es mentalizarte sobre las sensaciones de estrés y depresión que pueden presentarse en este momento crítico por el COVID-19, pero si lo haces no te ayudará en nada durante estos días de cuarentena. ¡Recuerda que la otra persona también está en la misma situación. Así que apóyense!

2. Sean positivos ante la cuarentena

Aunque la cuarentena por coronavirus límite muchas de sus actividades como pareja, lo correcto sería no ver este aislamiento como una obligación. En lugar de esto debería centrarse la atención en la responsabilidad social y los valores humanos.

3. Evita caer en viejos conflictos

Al compartir techo durante un periodo prolongado, es natural que surjan temas de conflictos que habían quedado pendientes. Aunque tratarlos puede ser positivo o negativo, dependiendo del resultado de la situación, siempre debe reinar la educación y el respeto.

4. Diviértanse juntos todo el tiempo

Este es un momento en donde el realizar otras actividades, como trasladarse hasta el otro extremo de la ciudad o salir con amigos, quedarán descartadas. Así que lo mejor es aprovechar la convivencia, sobre todo, si hay hijos , para que puedan pasar más tiempo en familia.

5. Tengan educación y respeto

Ya sea que tengas que compartir la cuarentena con tu pareja o con cualquier otra persona, lo importante debe ser evitar en lo posible los roces. Para reducir las fricciones, lo mejor es pensar que no estamos en compañía de alguien de confianza, sino con alguien más lejano con quien debemos tener el máximo respeto y contener nuestros malos hábitos.