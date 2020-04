5 noticias falsas y verdaderas sobre el COVID-19

En estos tiempos de crisis nacional e internacional ocasionada por la pandemia del COVID-19 la cantidad de fake news que circula en redes sociales es bastante. Seguramente, en estos días te han llegado cadenas, audios, capturas y hasta documentos que aseguran provenir de fuentes oficiales y medios de comunicación reconocidos.

También, la Organización Mundial de la Salud habilitó un servicio automático de WhatsApp para ayudarte a corroborar información de sanidad respecto a la pandemia. El servicio es gratuito, para todo el mundo y con disponibilidad las 24 horas. Para consultar esta información oficial debes agregar este número +41 79 893 1892 a los contactos del celular y luego contactar por WhatsApp con un “Hi” (hola en inglés) para iniciar. Por el momento el servicio solo es en inglés, pero pronto se extenderá al español y otros idiomas.

Mientras tanto, aquí recopilamos algunas de esas noticias falsas que circulan y las desmentiremos.

1. Noticia falsa:

El coronavirus no sobrevive en temperaturas mayores a los 33 grados centígrados, climas cálidos y húmedos. O por el contrario en climas muy fríos el virus puede morir.

La verdad:



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desmentido este mito, por el contrario, aseguró que el virus puede sobrevivir en todo tipo de ambientes ya sean cálidos o fríos. La organización hizo esta aclaración a través de su página de Facebook, la cual dice “de las evidencias hasta ahora, el nuevo coronavirus (COVID-19) puede ser transmitido en TODAS LAS ÁREAS, incluidas las áreas con climas calientes y húmedos”.

2. Noticia falsa:



“Bonos del Gobierno para alimentos y medicinas” es un mensaje que se está reenviando a diferentes grupos de mensajería en cual redirige a un enlace malicioso. En el mensaje se lee que “La OMS y el Gobierno han destinado un bono de dinero para todos los países” e invita a seguir el enlace para recibir ese bono.

La verdad:

La OMS en conjunto con algún gobierno no han destinado un bono especial para los ciudadanos que se obtiene a través de un enlace. Lo que sí es cierto es que el presidente Nayib Bukele anunció que se dará un bono de $ 300 a personas que perdieron temporal o permanentemente su trabajo a causa del coronavirus y que consuman menos de 250 kilowatt por hora de energía.

El mecanismo de las transferencias económicas para afrontar la cuarentena, que se harán al 75% de la población, será publicado mañana por la noche.



Cualquier otra información que puedan haber visto sobre esto, es información falsa. — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 22, 2020

3. Noticia falsa:



Proceso de inscripción para recibir el bono de $300 del gobierno de El Salvador. Otro mensaje similar al anterior circula por cadenas de mensajería. En este se dice que el link adjunto es para enlistarse para recibir los beneficios que el gobierno anunció el pasado 22 de marzo.

La verdad:

El Ministerio de Economía desmintió a través de su cuenta oficial de Twitter que este enlace fuera verídico. Y aclaró que el proceso para obtener esta ayuda por la crisis del COVID-19 ya ha sido explicado por las cuentas oficiales. El gobierno habilitó este sitio web para consultas a través del número de DUI: click aquí

⚠️��La información que está circulando sobre cómo acceder al beneficio de los $300 que anunció el Presidente @nayibbukele, ¡ES FALSA!��⚠️



El mecanismo para gestionar la ayuda económica, ante la #AlertaCOVID19SV se divulgará únicamente através de las cuentas oficiales. pic.twitter.com/yHvMaTWGrv — Ministerio de Economía (@EconomiaSV) March 22, 2020

4. Noticia falsa:

Circula una publicación en Facebook sobre médico que trabaja en un hospital Milán que pide se utilice solo un par de zapatos, los cuales deben dejarse afuera de las casas porque son los que transmiten el COVID-19. Otra versión es la de un audio que circula en cadenas de mensajería en la que se escucha a un hombre decir que su prima “Marta” de España le contó. En ambas versiones se dice que el virus puede permanecer hasta 9 horas en el asfalto, por ello, los zapatos son un foco de infección importante.

La verdad:

Esta información es engañosa, ya que la OMS ha publicado en su página web que “no se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus causante de la COVID-19 en una superficie”, pero que sí puede sobrevivir en una superficie desde horas hasta varios días.

Por otra parte, aunque no está mal tomar esta y otras medidas sanitarias preventivas, la OMS recomienda principalmente lavarse las manos constantemente y evitar tocarse los ojos, nariz y boca. Además de las recomendaciones generales de cuidar la higiene de las vías respiratorias, no salir de casa si presenta síntomas sospechosos y seguir las indicaciones de las autoridades locales.



5. Noticia falsa:



Otras de las noticias y mensajes que circulan por el internet son: 1. tomar agua con ajo puede curar a las personas con COVID-19; 2. usar mascarillas quirúrgicas te protegen del virus.

La verdad:



“Hasta la fecha, no hay ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar la COVID-2019”, aclara la OMS sobre si hay cura al nuevo coronavirus o COVID-19. Por lo que, no hay ningún estudio científico que declare al ajo como la cura para el virus. Lo que sí ha dicho la OMS es que el ajo es “un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas”, pero no hace inmune a nadie de esta enfermedad.

Sobre las mascarillas, estas no pueden proteger por sí solas a una persona del COVID-19. A lo que la OMS agrega que, hasta la fecha los métodos más eficaces contra el COVID-19 serán “lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca con el codo o con un pañuelo de papel al toser y mantener una distancia de, al menos, 1 metro con las personas que tosen o estornudan”.