5 razones para consumir magnesio

Frecuentemente ingieres magnesio en tu comida diaria pero sin saber a ciencia cierta la cantidad ideal y requerida en vegetales, verduras, frutas, carnes o cereales. La ingesta diaria de este importante mineral depende de la edad, el sexo y algunas circunstancias personales (como por ejemplo, padecer una enfermedad, el embarazo, o estar sometido a un elevado desgaste físico como por ejemplo los deportistas o un trabajador con bastante necesidad de energía); además, es clave también para nuestro bienestar psicológico.

Por lo general, la cantidad recomendada (RDA) para el magnesio es de 400 miligramos diarios, pero en el caso de mujeres embarazadas y lactantes la dosis ronda entre 300 y 350. Sin embargo, hay personas que necesitan una aportación mucho mayor, ya que pueden sufrir palpitaciones, calambres y tensión muscular si no toman suficiente, mientras que una dosis excesiva diaria se puede agobiar el funcionamiento del intestino y provocar un efecto laxante.

Lo ideal es que consultes a un especialista.

Mejora nuestra memoria

El no consumir la dosis diaria de magnesio tiene su impacto sobre todo cuando se llega a cierta edad. En esa etapa muchas de las funciones cognitivas empiezan a volverse menos ágiles.

Gracias al magnesio, el cerebro puede recuperar esos recuerdos a corto plazo (como dónde dejaste las llaves, apagar el horno, etc.). El magnesio, además, fortalece las terminaciones nerviosas sinápticas encargadas de transmitir y consolidar las informaciones, los recuerdos, los datos que necesitamos a diario.



Mejora nuestro aprendizaje

Muchos aseguran que, conforme se avanza en edad, la capacidad para aprender disminuye. La capacidad de aprendizaje no es igual en un niño de 3 años que en una persona de 70. No obstante, el cerebro debe ser visto como lo que realmente es: un órgano con una increíble capacidad que si lo ejercitas y cuidas como un músculo, te garantizará llegar a edades avanzadas en buen estado.

Por eso leer, hacer juegos de memoria es recomendable, así como consumir complementos de magnesio como el citrato de magnesio (formado por magnesio y ácido cítrico).



Reduce el estrés

El estrés es el mal del siglo XXI. Cuando sufres estrés tu cuerpo presenta un exceso de cortisol en sangre, el cual daña una estructura cerebral, en concreto el hipocampo. Ese daño hace que tengas fallos de memoria, que te cueste concentrarte y que tus emociones negativas se intensifiquen. Ahora bien, gracias al magnesio las hormonas trabajan hasta el punto de reducir el cortisol y controlar el estrés. El magnesio está implicado en la formación de más de 300 enzimas esenciales del organismo. Esto demuestra su importancia vital para que el cuerpo tenga energía.



Puede prevenir el Alzheimer

El magnesio por sí mismo no evitará que una persona desarrolle, en cualquier momento, la enfermedad de Alzheimer. Pero puede proteger y reducir en una buena probabilidad su desarrollo. Lo que hace este mineral, por ejemplo, es evitar la acumulación de placa amiloide en la región del hipocampo del cerebro. También reduce la presencia de esta placa en la corteza prefrontal.

Asimismo, si no se ingiere una cantidad adecuada de este mineral, se puede experimentar debilidad, falta de sueño o sensación de fatiga continuada,



Reduce la ansiedad

Todos en algún momento han manifestado sentirse “acelerados” y cualquier estímulo, cualquier evento “estalla” sobre cada persona, haciendo que pierda el control y provocando una buena dosis de ansiedad que dificulta la buena realización de las actividades. No te sorprendas si necesitas una cierta cantidad de magnesio y tu pareja o amigos necesitan el doble o la mitad.